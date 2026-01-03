Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига поддержал атаку США на Венесуэлу и похищение президента страны Николаса Мадуро.

Об этом украинский министр написал в соцсети X.

По словам Сибиги, режим Мадуро нарушил право народа Венесуэлы на "безопасность, процветание и человеческое достоинство".

"Украина, как и десятки других стран в разных частях света, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия в отношении протестующих. Народ Венесуэлы должен иметь возможность жить нормальной жизнью, в безопасности, процветании и с человеческим достоинством. Мы будем и дальше поддерживать их право на такую ​​нормальную жизнь, уважение и свободу.

Мы выступаем за дальнейшее развитие в соответствии с принципами международного права, уделяя первостепенное внимание демократии, правам человека и интересам венесуэльцев", - написал Сибига.

В комментариях к его посту в соцсети Х ряд пользователей высказали свое несогласие.

"Я на 100% поддерживаю Украину, и Мадуро - бандит, но мне кажется лицемерным с одной стороны жаловаться на то, что Россия нарушает мой суверенитет, а с другой - защищать США, которые делают то же самое с другой страной", - ответил Сибиге один из пользователей.

Напомним, сегодня глава МИД Венесуэлы заявил, что страна подверглась военной агрессии со стороны США, а президент Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Трамп сообщил, что США успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру. По словам президента США, Николас Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из страны.

Между тем Куба, Колумбия и Турция осудили атаку США на Венесуэлу.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.

Мы следим за событиями в Венесуэле в обновляемом онлайне.