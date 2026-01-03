Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал атаку США на Венесуэлу с похищением президента Николаса Мадуро и призвал главу Белого дома Дональда Трампа применить этот опыт к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Заявление Медведева цитирует ТАСС.

Зампред Совбеза РФ сказал, что вместо операции в Венесуэле Трампу стоило надавить на правительство Украины, которое он назвал "дрессированными украинскими животными, торчащими на коксе в Киеве и отбившимися от рук". По его словам, США могли бы атаковать военные базы в Украине, а не в Венесуэле.

Кроме того, как считает Медведев, пример Венесуэлы показывает необходимость наличия ядерного оружия.

"Операция в Каракасе стала лучшим доказательством того факта, что любому государству надо максимально укреплять свои Вооружённые силы, не позволяя разным богатым наглецам запросто менять конституционный строй в поисках нефти или чего-то иного. А максимальное укрепление, гарантирующее, что страна будет надёжно защищена, – только ядерный арсенал! Да здравствует ядерное оружие!" - заявил Медведев.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау заявил, что Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Лидеры нескольких стран уже обвинили США в нападении на Венесуэлу.

За событиями в Венесуэле мы следим в обновляемом онлайне.