Президент Венесуэлы Николас Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления".

Об этом написал заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау на своей странице в социальной сети Х.

"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед правосудием за свои преступления", — указал он.

По данным канала CBS News, Мадуро был захвачен рано утром в субботу силами Delta Force - главного спецподразделения вооружённых сил США.

Как известно, это подразделение ликвидировало в 2019 году бывшего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.

При этом телеканал Sky News со ссылкой на источники в венесуэльской оппозиции сообщил, что захват Мадуро США был "согласованным уходом".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

Глава МИД Венесуэлы в свою очередь заявил, что страна подверглась военной агрессии со стороны США, а президент Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Утром же в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.