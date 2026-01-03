В США заявили, что Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро "предстанет перед правосудием за свои преступления".
Об этом написал заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау на своей странице в социальной сети Х.
"Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед правосудием за свои преступления", — указал он.
По данным канала CBS News, Мадуро был захвачен рано утром в субботу силами Delta Force - главного спецподразделения вооружённых сил США.
Как известно, это подразделение ликвидировало в 2019 году бывшего лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
При этом телеканал Sky News со ссылкой на источники в венесуэльской оппозиции сообщил, что захват Мадуро США был "согласованным уходом".
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.
Глава МИД Венесуэлы в свою очередь заявил, что страна подверглась военной агрессии со стороны США, а президент Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
Утром же в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.