Соединенные Штаты Америки успешно нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру.

Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

По его словам, президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и её лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны. Эта операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже. Сегодня в 11:00 (в 18:00 по Киеву - Ред.) в Мар-а-Лаго состоится пресс-конференция. Благодарим вас за внимание к этому вопросу!" – написал Трамп.

Напомним, глава МИД Венесуэлы заявил, что страна подверглась военной агрессии со стороны США, а президент Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Сегодня же утром в Каракасе были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма - южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения. СМИ писали, что взрывы раздались в районе президентского дворца, Минобороны и генштаба Венесуэлы.

Сообщения о взрывах появились на фоне угроз Дональда Трампа, который ранее объявил о развертывании военно-морской группировки в Карибском регионе, допуская возможность нанесения ударов по Венесуэле. Также возле берегов Венесуэлы в небо поднялась палубная авиация США.

Перед этим сам Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.