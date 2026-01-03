Взрывы прогремели в районе штаб-квартиры министерства обороны и генерального штаба Венесуэлы.

Об этом сообщает местное издание Efecto Cocuyo.

На опубликованных кадрах замечены автоматные очереди, последовавшие после взрывов.

По словам одного из спикеров, под удар попал и президентский дворец.

"Под ударом оказались Генштаб и президентский дворец. Насколько знаю, побережье бомбят, там же базы флота", – отметил информатор телеканала "360".

Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил военное нападение на Венесуэлу.

"Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться", - написал Петро на своей странице в социальной сети Х.

Ранее мы писали, что в Каракасе сегодня утром были слышны взрывы и видны самолеты с вертолетами, а также столбы дыма. При этом южная часть города, расположенная рядом с крупной военной базой, осталась без электроснабжения.

Сообщения о взрывах появились на фоне угроз президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о развертывании военно-морской группировки в Карибском регионе, допуская возможность нанесения ударов по Венесуэле. Также возле берегов Венесуэлы в небо поднялась палубная авиация США.

Перед этим сам Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы.

О глобальных последствиях ситуации вокруг Венесуэлы мы подробно писали в отдельном материале.