Президент США Дональд Трамп объявил о нефтяной блокаде Венесуэлы.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что Венесуэла "полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собиравшейся в истории Южной Америки".

Президент США сообщил, что отдал приказ о "полной и полной блокаде всех нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее".

По его словам, США не позволят "враждебному режиму захватить нашу нефть, землю или любые другие активы", которые "должны быть немедленно возвращены Соединенным Штатам".

Напомним, на днях Трамп заявил, что американские силы перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что на фоне кризиса с Венесуэлой США ввели в Карибское море ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем.

А недавно Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой.

Подробнее о ситуации с Венесуэлой мы писали в отдельном материале.

