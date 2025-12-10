Трамп заявил о захвате большого нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер у побережья Венесуэлы.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Американские силы перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, находящийся под санкциями, у побережья Венесуэлы, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.
Позже захват танкера подтвердил президент США Дональд Трамп, но не сообщил подробностей.
"Как вы, наверное, знаете, мы только что захватили танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой, самый большой из всех захваченных, на самом деле", - сказал глава Белого дома.
Bloomberg отмечает, что захват может усложнить экспорт венесуэльской нефти: перевозчики, опасаясь санкционных последствий, вероятно, станут осторожнее при загрузке её грузов. Большая часть экспорта Каракаса направляется в Китай – обычно через посредников и с существенными скидками из-за рисков, связанных с ограничениями США.
Ранее сообщалось, что на фоне кризиса с Венесуэлой США ввели в Карибское море ударную группу во главе с крупнейшим в мире авианосцем.
А недавно Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой.
Между тем западные издания сообщили, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро обсудил с президентом США Дональдом Трампом условия своего ухода из власти под гарантии безопасности.
Начнет ли президент США вторжение в Венесуэлу и как это связано с войной в Украине, мы разбирали в отдельном материале.