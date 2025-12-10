В среду, 10 декабря, в Украине идет 1386-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 10 декабря

11.51 Ночью была атакована энергетическая инфраструктура в нескольких регионах, отключения света начались в Николаевской и Харьковской областях, сообщает "Укрэнерго". В остальных регионах действуют графики.

10.36 В Кривом Роге мобилизацией продолжают заниматься люди в гражданской одежде вместе с полицией. Мужчину отбили прохожие.

8.20 Ночью россияне нанесли удар по Черниговской области. В результате попадания беспилотника в гражданский объект возник пожар, передает ГСЧС.