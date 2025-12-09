Анализируем итоги 1385-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Ухудшилось положение ВСУ под Мирноградом.

Город, судя по данным карты Deep State, фактически находится в окружении, поскольку "серая зона" распространилась на территории, которые ранее служили для Мирнограда логистическим коридором.

Также россияне продвинулись к югу от Мирнограда, что подтверждает недавнюю информацию СМИ о выходе украинских войск из Сухого Яра и Лысовки.

О том, что Мирноград фактически окружен, ранее сообщала немецкая газета Bild. О том же заявляла и Москва. Украинское командование это отрицает.

Обостряется ситуация под Северском.

Вчера журналист Bild Юлиан Рёпке сообщил, что "украинская линия фронта в Севереске рушится". "Россияне прошли большую часть города и переправились через реку Бахмутовку на его западной окраине", - заявил он и опубликовал карту с геолокацией российского присутствия.

Позже Deep State подтвердил проблемы для ВСУ в Северсе.

"Противник продолжает затягивать свою пехоту в город, и сейчас ситуация разворачивается не лучшим образом, ведь Северск понемногу переходит в руки врага", – пишет паблик.

"По предварительным данным, половина населенного пункта находится под контролем врага, а рубежом для сдерживания россиян является река Бахмутка. Одновременно с этим, пехота врага в одиночку фиксировалась по Северску в зонах ответственности смежных бригад, и проблемой остается подача недостоверных докладов и подача информации в целом, что затрудняет процесс выяснения обстоятельств и является угрозой, что в один день Северск станет полностью красным, и об этом большинство узнает внезапно", – говорится в сообщении.

При этом российские военные паблики пишут, что их войска захватили уже центр Северска и подняли флаг над школой. ВСУ, по их данным, контролируют лишь несколько улиц в западной части города, но Украина этого не подтверждала.

Новые проблемы со светом

Сегодня в Украине резко ухудшилась ситуация со светом. По всей стране были введены аварийные отключения.

Сперва они коснулись Полтавской и Сумской областей, затем перекинулись на Днепр и Запорожье и далее распространились на все регионы, включая Киев. Без света осталось 50% домохозяйств столицы. Но уже буквально через пару часов аварийные отключения во многих местах отменили, и электроэнергию снова стали подавать по графикам.

Графики отключений резко ухудшились после субботнего украинской энергетики, местами они стали доходить до 16 часов без света в сутки.

Причина "усиления ограничений", по данным "Укрэнерго", - последствия предыдущих массированных атак по энергосистеме. Вчера гендиректор Yasno Сергей Коваленко написал в Фейсбуке, что от людей поступает очень много вопросов, почему так долго нет света. "Света нет дольше, так как энергетики восстанавливают то, что враг просто стирает в пепел", - пояснил он.

Отметим, что во время недавней массированной атаки в Киевской области было серьезно повреждено несколько крупных подстанций. Кроме того, россияне наносили удары по ключевым энергообъектам страны - от Бурштынской ТЭС на западе до ГЭС и их подстанциям по руслу Днепра и подстанций АЭС (в том числе, питающим столичный регион). Таким образом, РФ предприняла еще одну попытку расколоть украинскую энергосистему на "острова".

И то, что графики отключений начали применять сразу для 3-4 очередей бытовых потребителей плюс ввели круглосуточные ограничения для промышленности, по мнению руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева говорит о том, что энергообъекты получили серьезные повреждения.

При этом, по его оценкам, дефицит мощностей на сегодня просто огромный - минимум, 4 гигаватта.

Как рассказал нам источник на энергорынке, такой большой дефицит поясняется тем, что были отключены несколько блоков АЭС, и их до сих пор не включили.

"Блоки отключили из-за того, что повреждены подстанции нескольких АЭС, в том числе, Ровенской, от которой напрямую запитан Киев. То есть, электричество просто нет возможности передать. Сегодня потребление выросло, так как пошло небольшой похолодание. "Укрэнерго" на это не расчитывал, поэтому в час пик вынужден был ввести аварийные отключения, и отменил их, как только ситуация более-менее стабилизировалась. Вероятнее всего, на такие меры оператор будет вынужден идти и в другие дни, пока не закончатся ремонтные работы на подстанциях и не включатся в работу все блоки АЭС. На это уйдет, минимум, две недели, но, если будут еще прилеты, сроки могут возрасти", - говорит эксперт энергорынка Олег Попенко.

При этом периоды действия аварийных отключений могут увеличиваться по мере похолодания.

Также эксперты говорят, что россияне выбивают электрообрудование быстрее, чем Украина успевает его восстанавливать. Поэтому сейчас запчастей на ремонты энергообъектов осталось еще на 2-3 обстрела, заявил директор Центра исследования энергетики Харченко.

По его словам, не осталось и возможности закупки оборудования. Поэтому вскоре энергетики будут "просто смотреть" на пораженные объекты без возможности их ремонта.

Если отключения света продолжатся, в Украине ожидают роста цен на продукты. Молочка и мясо могут подорожать на треть, если свет будут стабильно отключать по 8 часов в день, прогнозирует замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Эти продукты требуют постоянного охлаждения.

Как работает бизнес в условиях блэкаутов, мы писали в отдельном материале.

При этом удары по энергетике на данный момент, судя по всему, нацелены на принуждение Украины к заключению мирного соглашения. Очевидно, что в случае продолжения войны, Киев столкнется с критическим ущербом для энергосистемы, а значит и для экономики в целом.

В той же логике, видимо, проводятся и украинские удары по российским НПЗ. Но пока Украина очевидно имеет больше проблем после российских обстрелов, чем наоборот. И радикально поменяться эта ситуация в ближайшем будущем вряд ли сможет.

Поменяет ли Зеленский позицию по Донбассу?

Вчера Зеленский прямо ответил отказом вывести войска из Донбасса. Он заявил, что Украина "не имеет права по Конституции, международному и моральному праву отдавать территории".

Он также подтвердил наличие разногласий с Трампом по условиям заявления войны. "У Трампа свое видение, которое отличается от украинского", - заявил Зеленский.

Кроме того, украинский президент заявил, что Украина и Европа готовят свой мирный план из 20 пунктов, который, вероятно, уже сегодня передадут в США. По сути этим Зеленский отверг план, предлагаемый Белым домом и признал, что Киев не хочет его принимать.

Американские СМИ пишут, что у Трампа давят на Зеленского и требуют принять свой вариант сделки - в частности, согласиться на вывод войск из Донбасса. Британские медиа указывают, что из-за несогласия на это Киева план Трампа "на грани развала".

Сегодня это фактически подтвердил лично Трамп, который сказал, что Зеленский войну проигрывает и ему нужно "признать реалии".

"Ему придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, какие они есть. Знаете, когда ты проигрываешь, потому что он проигрывает. Они потеряли целую полосу побережья, большую полосу побережья. Они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - сказал президент США.

Также он снова упрекнул украинского президента в том, что он до сих пор "не читал" предлагаемый Штатами проект соглашения. А европейцев - что они не могут предложить жизнеспособного решения по окончанию войны в Украине (ранее издание Axios писало, что США обвиняют Европу в том, что Зеленский отказывается от плана Трампа, и считают, что украинский президент тянет время своими поездками в Европу для консультаций).

Кроме того, американский президент в целом продолжает активно критиковать Зеленского - сегодня в интервью он сравнил его с артистом бродячего цирка, который ездит по миру в поисках денег. Также впервые за долгое время Трамп реанимировал тему необходимости выборов в Украине.

"Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, у украинского народа должен быть такой выбор. И, возможно, Зеленский победит. Не знаю, кто победит. Но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но в какой-то момент это уже не демократия", - заявил президент США в интервью Politico.

Зеленский в ответ заявил, что "всегда готов".

Другими словами, сейчас, исходя из заявлений сторон, ситуация выглядит так, что именно позиция Зеленского срывает реализацию подготовленного Трампом мирного плана.

Почему Зеленский идет в этом вопросе наперекор Вашингтону, вполне очевидно.

Во-первых, для него согласие на вывод войск из Донбасса тяжелейший удар, от которого он вряд ли оправится. Не факт, что это приведет к бунтам или к неповиновению в армии, но на дальнейшей политической карьере Зеленского можно будет ставить крест. Его заклеймят как предателя.

Во-вторых, что ещё важнее, украинские власти не видят необходимости идти на уступки такого масштаба. Как мы уже писали, поменять их отношение к вопросу, могли бы три фактора:

- резкое ухудшение ситуации на фронте с угрозой его полного обвала,

- отсутствие гарантий продолжения финансирования Украины со стороны Европы в требуемых объемах (то есть, провал переговоров по репарационному кредиту),

- очень жесткое давление со стороны США.

И, судя по всему, Зеленский (в том числе и после встречи с европейскими лидерами в Лондоне) считает, что ни одно из этих условий не наступит. Фронт не рухнет, репарационный кредит выдадут, а Трамп не осмелится предпринимать сильные меры воздействия вроде прекращения поставок оружия и развединформации, не говоря уже о чем-то большем.

Однако, такая ставка может оказаться крайне рискованной и иметь серьёзные последствия для страны.

Например, если на следующей неделе не будет решения по репарационному кредиту, в бюджете Украины образуется огромная дыра. С учетом того, что сейчас фактически Зеленский блокирует дальнейшее движение по мирному плану своим отказом идти на условия Вашингтона, нельзя исключать резкой реакции Трампа, включая меры воздействия как на украинские власти, так и на поддерживающих их европейцев.

И то, и другое, если произойдет, может значительно усложнить ситуацию на фронте. И главный риск для Украины в таком случае - то, что условия мирных соглашений могут ещё более ухудшиться.

Пока, насколько можно судить, тактика Зеленского заключается в том, чтоб вместе с европейцами переписать план Трампа, убрав оттуда вывод войск из Донецкой области и прочие уступки, и убедить президента США обновленную версию поддержать. Но не факт, что этот подход сработает. А если ещё и не будет решения по выделению репарационного кредита, то позиция Киева относительно предложений президента США может начать постепенно меняться.