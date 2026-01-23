В пятницу, 23 января, в Украине идет 1430-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 23 января

11:31 Сообщают о серии взрывов в Харькове.

11:09 В большинстве регионов второй день подряд введены аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".

Ночью были прилеты по объектам энергетики, в результате чего начались отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

09:47 Новые кадры принудительной мобилизации из нескольких городов.

В Харькове мужчину волокут от подъезда в микроавтобус.

В Киеве гражданские пытались помешать мобилизации мужчины, которого военкомы доставали из автомобиля.

09:09 Кривой Рог почти сутки подвергался атаке: по городу было выпущено более 70 дронов и один "Искандер". Об этом сообщает Вилкул.

В результате ударов значительно повреждены объекты инфраструктуры, без света остались более 3100 абонентов. Водоснабжение работает частично на генераторах, местами в системе снижено давление. Котельные работают.

Из шахт всю ночь доставали 90 заблокированных шахтеров. 8 человек ранены.

08:53 Аварийные отключения электричества введены уже во многих областях: Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Чергиновской и Черкасской.

08:36 Трамп впервые прокомментировал тяжелую ситуацию с энергетикой в Украине после российских обстрелов. При этом сами обстрелы он не осудил, а лишь констатировал, что в Украине холоднее, чем в Канаде, поэтому людям тяжело выживать без тепла.

"Это очень тяжело, действительно тяжело для людей в Украине, скажу вам прямо. Посмотрите, как они живут без отопления, когда на улице -20 °C: это страшный холод, в большинстве случаев климат там даже более суровый, чем в Канаде. И при этом они живут без тепла. Я спросил их, как они вообще это выдерживают и как так можно жить, и он (Зеленский – Ред.) дал мне ответ. То, что они делают, действительно впечатляет. Так жить – это не жизнь. Действительно", - сказал Трамп.

08:17 В Киеве к утру без теплоснабжения остаются еще 1940 многоэтажек, сообщил Кличко. Их подключают во второй раз после атак 9 и 20 января. Большинство этих домов находятся на левом берегу, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах.

То есть за ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя более чем в 650 домов.

08:05 В нескольких регионах Украины действуют аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".