Анализируем итоги 1429-го дня войны в Украине.

Встреча Зеленского с Трампом в Давосе. К чему идут переговоры?

Сегодня Зеленский прилетел в Давос - куда еще накануне ехать вообще не собирался, но поменял свою точку зрения после высказанного Трампом пожелания о встрече. Он провел переговоры с президентом США и выступил на самом форуме.

Это произошло накануне поездки спецпредставителей Трампа - Уиткоффа и Кушнера - в Москву, где они встретятся с Путиным (либо сегодня вечером, либо уже завтра).

Очевидно, что визит Зеленского в Давос и его встреча там с президентом США имеет к этому прямое отношение.

Однако по итогам закрытых переговоров, которые длились меньше часа, ничего конкретного президенты Украины и США не сказали. За исключением того, что Зеленский подтвердил недавний анонс Уиткоффа, что после московских встреч состоятся совещания рабочих групп в ОАЭ - украинской, российской и американской.

Затем украинский президент выступил в Давосе, где крайне жестко обрушился на Европу. Он раскритиковал континент за неспособность на решительные действия против РФ. И, вероятно, чтобы угодить Трампу, заявил, что Евросоюз не сможет защитить Гренландию от России (Москва своих претензий на остров никогда не высказывала, а Дания отрицала какое-либо российское военное присутствие вокруг Гренландии).

Новой нотой прозвучали его тезисы на тему "без Украины Европа никогда не сможет стать сильной, никто без Украины с Европой считаться не будет. А с Украиной об Европу никто не посмеет вытирать ноги". Очевидно, таким образом он продвигает уже прозвучавшую в западных СМИ идею о необходимости создания военного альянса Европы и Украины без США.

Однако, как мы уже анализировали, пока идет война, это абсолютно гипотетическая идея. Тем более, что к ней вряд ли положительно отнесется Трамп. Хоть Зеленский его и не критиковал прямо, а наоборот все время ставил в пример "нерешительным европейцам", но его слова "с Украиной об Европу никто не сможет вытирать ноги" прозвучали довольно двусмысленно. С учетом того, что никто кроме Трампа ноги об Европу сейчас не вытирает.

А вот что Зеленский вообще не комментировал после своей встречи с Трампом - что сейчас происходит с переговорным треком. Как не комментировал этого и Трамп.

Впрочем, тема этой встречи была более менее понятна изначально, хотя она и не озвучивалась официально.

Представитель Трампа Уиткофф сегодня в Давосе заявил, что завершение войны в Украине свелось к решению одного вопроса. А вчера он называл самым трудным пункт о территориях.

То есть, судя по всему, по версии Уиткоффа, единственным нерешенным вопрос останется вывод украинских войск из Донбасса - чего требует Россия и, по данным СМИ, Трамп. Но на что не согласен Зеленский.

Исходя из этого, единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе мог быть вывод украинских войск из Донбасса. На что, вероятно, американский президент и пытался убедить Зеленского согласиться накануне встречи Уиткоффа с Путиным. Потому что без этого поездка американских представителей в Москву становится бессмысленной. Разве что заново зафиксировать прежние позиции сторон и обсудить участие РФ в Совете мира.

Позиция Зеленского до встречи была, как известно, против вывода войск. И, более того, у него есть свой перечень условий, на которые он как раз и хотел ранее в Давосе при поддержке европейцев "подписать" Трампа. Прежде всего, это согласие президента США дать гарантии поддержки европейским войскам, которые должны после заключения перемирия зайти в Украину (а без таких гарантий европейцы войска посылать не хотят). Однако, Трамп и ранее не высказывал желания такие обещания давать, чтоб не рисковать войной с РФ. А теперь, судя по сигналам западных СМИ, из-за конфликта вокруг Гренландии это тем более маловероятно.

Поэтому, вероятно, в Давосе Зеленскому предложено было согласиться на вывод войск из Донбасса без ввода европейских войск в Украину. Но под некие обещания Трампа оказать поддержку Киеву в случае новой войны (но без обязательств военного участия), а также под большой "экономический" пакет - фонд восстановления Украины на 800 млрд, зона беспошлинной торговли с США, о которой сегодня говорил Уиткофф, и так далее.

Согласился ли на это Зеленский или нет - пока неясно. С одной стороны риторика у него сегодня в Давосе была очень воинственная. И вроде ничто не указывает на то, что он согласился на вывод войск из Донбасса, а также на то, что Трамп ему за это чем-то серьёзным пригрозил.

Газета Financial Times пишет, что встреча прошла для Украины "неудачно", поскольку никаких документов по ее итогам Киев и Вашингтон не подписали - хотя ранее и планировалось в Давосе заключить соглашение о гарантиях безопасности и о послевоенном восстановлении Украины.

Надо думать, что если бы Зеленский и Трамп по вопросу вывода войск из Донбасса пришли к консенсусу, то соглашения могли бы и подписать. И то, что не было заключено никаких договоренностей о гарантиях безопасности также указывает на отсутствие договоренностей по Донбассу (ранее в Вашингтоне давали понять, что они готовы дать гарантии Киеву в обмен на вывод войск из Донецкой области).

С другой стороны, Зеленский темы переговоров вообще не касался в своем выступлении. Зато, как уже говорилось, анонсировал на завтра двухдневные переговоры в ОАЭ представителей Украины, США и России. Если бы позиция Зеленского была однозначно "нет" по Донбассу, то непонятно, что на них обсуждать. Также как и непонятно, о чем именно тогда будут говорить Уиткофф и Кушнер в Москве с Путиным.

Впрочем, больше о дальнейших перспективах станет понятно после завершения встречи представителей Трампа с Путиным в Москве.

Но, как и раньше, итоговое решение Украины - выводить войска из Донбасса или нет - зависит, по большому счету, от того, готов ли Трамп помимо словесных убеждений пригрозить некими практическими мерами давления. Например, полностью прекратить поставки оружия и развединформации Киеву в случае отказа отводить войска из Донецкой области.

Не факт, что даже в таком случае Зеленский на вывод войск согласится. Но без мер давления со стороны Трампа он на это не пойдет точно, предложив продолжать переговоры, надеясь, что ещё удастся убедить Трампа принять концепцию мирного плана Киева и оказать давление на Москву.

О чем Зеленский, собственно, сегодня вновь говорил в своей речи.

Что означает подозрение экс-главе Госпогранслужбы

Сегодня достоянием общественности стало еще одно громкое коррупционное дело. НАБУ вручило подозрение в получении взяток бывшему главе Госпогранслужбы Дейнеко. С утра у него проходили обыски.

По версии следствия, он и другие чиновники погранслужбы систематически получали взятки за контрабанду сигарет из ЕС - по 3000 евро за каждое авто. Таким образом только за июль - ноябрь 2023 года они получили не менее 204 тыс. евро.

Сигареты возили автомобилями, зарегистрированными в Чехии и Австрии, на которые устанавливали специальные номерные знаки, похожие на дипломатические. А пассажирами таких автомобилей становились владельцы дипломатических паспортов — члены семей украинских дипломатов в Европе. Это позволяло избежать досмотра автомобилей.

Зеленский уволил Дейнеко с должности в начале января. Непосредственной причиной его отставки стало информационно-политическое давление на Зеленского по делу Миндича со стороны так называемой "антизеленской коалиции", ударной силой которой выступает НАБУ и САП.

Дейнеко, который считался человеком, близким к Ермаку, тогда обвинялся в содействие выезду из страны Миндича, что позволило тому избежать отправки в СИЗО. Поэтому и сегодняшнее вручение подозрения Дейнеко можно рассматривать как продолжение давления на Зеленского со стороны "коалиции".

В этой цепи также стоит и вчерашнее подозрение ещё одному бывшему близкому соратнику президента - экс-заместителю главы Офиса президента Шурме.

Таким образом активность НАБУ и САП остается пока нерешаемой проблемой для Зеленского - он не может защитить своих соратников. На первый взгляд, проблема еще не смертельная, так как "пидозры" выдаются либо уже "сбитым летчикам", либо тем, кто за границей, либо людям, хоть и близким, но не из первого круга (вроде депутата Киселя), которые остаются на воле под залогом.

Однако, во-первых, в любой момент удар может быть нанесен и по более серьёзным фигурам вроде Шефира, Свириденко или Ермака (который, напомним, пока без подозрения), а информационно - и лично по Зеленскому, если у НАБУ есть записи с его голосом и/или доказательства его прямой причастности к коррупционным схемам. А во-вторых, даже такие "точечные" подозрения мешают Зеленскому сбалансировать систему власти после коррупционного скандала и вносят большую неуверенность в его ближайшее окружение.

О целях этого давления мы уже писали - заставить Зеленского дать команду на переформатирование большинства в Раде с радикальным обновлением (или заменой) правительства с фактической утратой над ним управления. Плюс к тому - передача под контроль "коалиции" госкомпаний и наиболее прибыльных секторов (энергетика, военные закупки и т.д.).

Пока президент на это не соглашается, стремясь сохранить прежнюю вертикаль власти и схемы в оборонке и в ТЭК. Как мы уже отмечали, последние его кадровые назначения носят, преимущественно, пиарный характер - показать как бы "обновление власти" (например, сегодня новый министр обороны Федоров уволил пять заместителей). Единственное сущностное решение - отставка Малюка с поста главы СБУ за то, что отказался, вопреки приказам Банковой, в ноябре наносить удар по НАБУ и САП, а также по их группе поддержки.

Это решение показало "коалиции" (которая пыталась всеми силами отставку Малюка сорвать), что президент не отказался от идеи "контрнаступления" против нее, а потому и активизировала давление. Параллельно она раскручивает и тему некомпетентности властей в энергетике на фоне тяжелейшего положения со светом и теплом во многих городах после российских обстрелов. Также качается вопрос о смене главкома ВСУ.

А потому, вероятно, стоит ожидать и новых антикоррупционных разоблачений, чтоб "додавить" Зеленского на требуемые уступки. Но нельзя исключать и попытки контрудара со стороны президента по НАБУ и САП, если он почувствует, что снаряды ложатся все ближе к нему лично. Хотя нанести такой контрудар сейчас уже будет намного тяжелее, чем в ноябре.

Блэкаут в Украине

Сегодня с утра во многих областях Украины начали вводить аварийные отключения света. Позже "Укрэнерго" подтвердило, чт ограничения сегодня более масштабные, чем вчера, и потребление было снижено почти на 8% в сравнении со средой.

Наиболее сложная ситуация в Киеве, где не только нет света, но, по данным Кличко, 2 600 домов остаются без теплоснабжения.

Судя по тому, что пишут в соцсетях киевляне, а также по сюжетам СМИ, в некоторых домах отопления нет уже по несколько недель. Например, в одной из многоэтажек на Оболони с 9 января нет отопления, с 13 января - нет холодной воды, есть проблемы со светом, не работают лифты и канализация. Жители говорят, что их обращения игнорируют.

Подписчики "Страны" из Киева рассказали, как живут в условиях, когда свет дают на 3 часа в сутки.

"В нашем доме, расположенном по адресу: пр. Науки 19, в кв. ** проживает Зеленский Владимир Александрович. Пожилой человек, старше 80 лет. Вчера с 7 утра до 16 у нас в доме не было света. Потом включили на три часа и снова отключили. Район рядом с нам отключали всего на три часа. Чистое издевательство над людьми и над пожилым человеком, Зеленским В.А. В квартире холодно и нет света более 12 часов", - пишет Владимир.

"Уже не знаю, куда обратиться. Наши жители уже готовы перекрывать улицы, потому что все службы просто игнорируют. Город Киев, Никольская Борщаговка, бульвар Николая Руденко 14. По этому адресу находится жилой комплекс "Парковый", в котором проживает несколько тысяч человек. В домах нет газа, все от электричества. Без света у нас нет отопления, горячей и холодной воды и возможности приготовить еду. У нас никаких аварий, никаких прилетов рядом, но свет нам дают на 3 часа в сутки с 3 ночи до 6 утра. В квартире 10-12 градусов, в офисах – 4-5. Соседним домам дают свет днем ​​по 4-6 часов и на всю ночь (с газом, отоплением и водой без света). Повсюду на сайтах пишет, что по нашему адресу "отключений нет", однако электричество отсутствует. ДТЭК только принимает обращение и даже не рассматривает их. 112 в 1551 г. говорят, что это экстренные отключения. Я считаю, что такие условия не являются человеческими для выживания", - пишет Наталья.

Также в Киеве массово закрываются кафе из-за блэкаута, рассказала ресторатор Анастасия Завадская, финалистка шоу "Мастер шеф". "Поставщик сообщил, что пять заведений написали ему только позавчера, что они закрываются", - заявила Завадская.

В её собственном ресторане "нет света, нет воды, нет отопления, нет них...я".

"Персонал разболелся, температура 40, у многих воспаление легких. Работать некому и не для кого - люди не ходят по кафе, почти все сидят дома. Вчера моего сотрудника после работы забрало ТЦК на Печерске. У меня ощущение, что я живу в какой-то кунсткамере, меня все это катастрофически зае...ло", - говорит Завадская.

Она заявила, что воду для своего ресторана набирает в канистры из скважины в собственном доме. "Вот так сейчас существует бизнес в Украине", - резюмировала ресторатор.

Министр энергетики Шмыгаль пообещал Киеву "жесткие, но прогнозируемые графики" отключений света в ближайшие дни.

"Ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, позволяющих перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам", - написал Шмыгаль.

Директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко считает, что Киев выйдет на графики отключений через 5-7 дней.

Хотя понятно, что этот прогноз актуален только если не будет новых обстрелов.

А пока МВД Украины в связи с блэкаутом советует украинцам сделать дома запас воды, продуктов и медикаментов на 3-5 суток, но также подготовиться к возможному отъезду. Советуют собрать чемодан первой необходимости, в который положить документы, теплые вещи, аптечку, средства обогрева, личной гигиены и наличные деньги.

Ситуация на фронте и обстрелы

Армия РФ продвинулась возле Мирнограда на Покровском направлении и Дорожнянки южнее Гуляйполя, сообщает Deep State.

При этом паблик пишет, что от россиян зачищено Сухецкое севернее Мирнограда, находившееся в серой зоне.

Сегодня днем россияне провели массированную атаку по Кривому Рогу и Днепру. В Днепре дрон попал по многоэтажке, пострадали 14 человек.

Есть события и на "морском фронте" - Франция сегодня в международных водах Средиземного моря захватила танкер российского "теневого флота". Об этом сообщил Макрон.

Ранее такие танкеры начали захватывать США, но только те, которые были связаны с Венесуэлой.

Однако если говорить о Европе, то таких инцидентов уже было немало.

Париж в октябре прошлого года уже арестовывал танкер, перевозивший российскую нефть, но через несколько дней корабль был освобожден. Также поступали финны и немцы, когда задерживали танкера шедшие в российские порты или из них. А потому пока рано говорить о том, что это некий новый поворот в политике Европы, если французы вновь отпустят судна.

По морскому международному праву нельзя захватывать гражданские суда в нейтральных водах. А если такое и происходит, то это может быть воспринято как объявление войны. И эту грань европейцы пока переходить опасаются. А американцы делают захваты пока только ограничено - в связи с блокадой Венесуэлы.

Однако, призывы начать тотальный перехват подсанкционных судов, перевозящих российскую и иранскую нефть идут постоянно. Но если этот процесс будет запущен, то может действительно привести к крайней резкой реакции РФ и, возможно, Китая, который также уже пострадал от блокировки судоходства из Венесуэлы.

Как мы уже писали - возможная блокада судоходства в РФ и Китай является одним из главных рисков начала глобального конфликта в мире. И, в том числе и поэтому, пока к блокаде страны Запада не переходят.