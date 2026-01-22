В четверг, 22 января, в Украине идет 1429-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 22 января

09:47 В Винницкой и Черкасской области ввели аварийные отключения света.

По последним данным, они действуют в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Николаевской, Черновицкой и Одесской областях.

09:22 В Одесской области тоже введены аварийные отключения света, сообщает ДТЭК.

08:36 Аварийные отключения электричества ввели в Днепропетровской и Сумской областях.

08:29 В Харькове и области ввели аварийные отключения света, сообщает облэнерго. При этом параллельно для некоторых потребителей действуют и графики подачи электричества.

08:21 В Киеве без отопления остается около трех тысяч многоквартирных домов, сообщил Кличко. По его словам, за прошедшую ночь подачу отопления восстановили в 270 домах.

08:04 Россия готовит новые удары по украинским объектам энергетики, включая объекты, связанные с АЭС.

Об этом на заседании ОБСЕ заявил заместитель представителя Украины при международных организациях в Вене Ростислав Палагусинец.

По его словам, только в текущем отопительном сезоне зафиксировано 256 воздушных атак по энергетической и критической инфраструктуре Украины, а с 11 января удары по энергообъектам происходят практически ежедневно.

08:00 В течение прошедшей ночи российская ПВО перехватила и уничтожила 14 БпЛА над территорией Волгоградской области, Крымом, Ростовской, Брянской Белгородской областями и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.

07:54 Ночью войска РФ атаковали дронами Кривой Рог, Павлоград, Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Ганджа. Два человека были ранены, начались пожары, оказались повреждены дома и автомобили.