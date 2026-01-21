Бывший заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма и его брат Олег получили подозрение Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НАБУ удалось разоблачить схему хищения коммерческими энергогенерирующими предприятиями средств на "зеленом" тарифе. Предприятия были расположены в захваченной РФ части Запорожской области.

По делу проходит девять подозреваемых. Среди них бывший зам руководителя Офиса президента, он же бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и депутат Донецкого областного, его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго". Под первые два описания подходят братья Шурма.

Как установило следствие, в 2019-2020 годах братья взяли под контроль предприятия, производившие электроэнергию из альтернативных источников. На территории Васильевского района Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу. После начала полномасштабного вторжения и оккупации части Запорожской области солнечные электростанции потеряли связь с объединенной энергетической системой Украины, получили повреждения, а персонал был эвакуирован. Тем не менее подконтрольные подозреваемым предприятия продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электроэнергия не поступала в энергосистему Украины.

Предприятия отчитывались об объемах генерации и технической готовности станций даже во время полного обесточивания. Вырученные деньги в дальнейшем выводились через связанные компании.

Ущерб для бюджета оценивается в 141,3 миллиона гривен.

Отметим, что активизация уголовных дел против Шурмы может иметь серьёзные последствия для ситуации в украинской энергетике.

По данным источников на энергорынке, Шурма продолжает курировать работу НАК "Нафтогаз Украины" несмотря на свою формальную отставку со всех постов. В частности, он контролирует направление продаж газа на внутреннем рынке. Поэтому его проблемы могут привести к определенным кадровым и прочим изменениям в "Нафтогазе".

Напомним, летом у Ростислава Шурмы прошли обыски по месту жительства в Германии.

Осенью мы писали, что через адвокатов он пытался убедить немецких правоохранителей в том, что обыски – это политическое преследование.