У экс-заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы действительно прошли обыски по месту его жительства в Германии.

Это подтверждает немецкое издание Der Spiegel.

Немецкие следователи проводили обыск по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным газеты, обыск прошел 15 июля в доме Шурмы в городе Штарнберг в Баварии.

"41-летний Шурма в течение почти трех лет курировал украинскую экономику в качестве заместителя главы Офиса президента Украины. Он является одним из нескольких менеджеров из ближайшего окружения Зеленского, в отношении которых НАБУ начало расследование", - говорится в статье.

Шурма был уволен из администрации президента в сентябре 2024 года и впоследствии поселился с семьей недалеко от Мюнхена.

В феврале 2024 года НАБУ уже составляло в отношении него протокол об административных правонарушениях - речь шла о нарушении правил предотвращения конфликта интересов.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что обыски у Шурмы могли стать одной из причин, по которой президент Зеленский решил принять закон, ограничивающий полномочия НАБУ.