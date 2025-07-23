После обысков, которые сотрудники НАБУ и САП провели у командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, ее половина опустила оружие, а вторая половина "захотела ехать на Киев".

Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Малюк.

Он считает, что детективов НАБУ и прокуроров САП нужно было при попытке начать обыск "встречать с пистолетом и два магазина оставить там".

"Как вам зайти к командиру Нацгвардии, к Герою Украины, боевому генералу Пивненко с обыском? Он этого заслуживает? А потом это все понесли в Telegram-каналах. Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи, потому что сомневаются, что это за командир. А другая половина на Киев захотела ехать, и министр (внутренних дел Игорь - Ред.) Клименко неделю объезжал все свои части и проводил с ними работу. И когда к Пивненко пришли, ему докладывали с фронта, (ему говорили - Ред.): "Э, телефончик сюда". Что это за история?" - заявил Малюк.

Он считает, что если бы во время обысков действовал принятый Верховной Радой во вторник закон, ограничивающий полномочия НАБУ, то генпрокурор затормозил решение о проведении обыска.

Напомним, НАБУ и САП провели масштабные обыски у руководства Нацгвардии в начале мая. Обыски были связаны с уголовными производствами о коррупционных схемах.