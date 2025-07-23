Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что Россия хочет подогревать тему протестов в Украине в поддержку НАБУ и САП, чтобы ослабить украинскую оборону и западную поддержку. Для этой цели, по мнению украинской разведки, может быть организована провокация.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

"Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором. Внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные. Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны не исключены провокативные действия, инспирированные из Москвы", - говорится в заявлении разведки.

Напомним, что массовые обыски в НАБУ, после которых был принят закон об ограничении его полномочий, тоже объяснялись "российским следом" в Бюро. В НАБУ эти обвинения отрицают.

Между тем сегодня снова собирают митинги против ограничения полномочий антикоррупционных ведомств.