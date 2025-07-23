В международных структурах и западных странах продолжают критиковать Украину за действия против НАБУ и САП. Ограничение полномочий этих органов может привести к сокращению инвестиций в Украину.

Об этом заявляет Организация экономического сотрудничества и развития.

"Если (вопрос, возникший из-за принятия закона - Ред.) останется нерешенным – это не только поставит под угрозу перспективы присоединения Украины к Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, а также ее усилия по вступлению в ОЭСР, но и подорвет ее авторитет среди международных партнеров, в частности тех, которые рассматривают возможность инвестирования в оборонный сектор Украины и ее долгосрочное восстановление", – говорится в письме, который вчера отправила замглавы Офиса Президента Ирине Мудрой глава антикоррупционного отдела ОЭСР Джулия Фромгольц.

Тем временем нидерландский министр иностранных дел Каспар Вельдкамп заявил, что подобные действия также ставят под угрозу перспективу вступления Украины в Европейский Союз.

По его словам, "обеспечение независимости этих институтов и дальнейший прогресс в сфере верховенства права остаются ключевыми условиями для процесса интеграции Украины в ЕС".

Франция также призывает отменить закон об ограничении полномочий НАБУ.

"Еще не поздно отказаться от этого. Мы будем очень пристально следить за этим вопросом", – заявил министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад.

Ранее закон критиковали и другие европейские страны, а также Евросоюз.

Подробнее последствия сокращения полномочий НАБУ мы анализировали в отдельном материале.