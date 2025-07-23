Конец вторника был богат на события в Украине. Прошли митинги против принятого закона об ограничении полномочий НАБУ.

Хотя они и были не слишком многочисленными, однако все ж таки это первые массовые политические акции протеста с момента начала полномасштабного вторжения РФ. Непривычно для киевских улиц последних трех лет звучали и кричалки: "Зеля-черт", "Ермака нах@й", "Офис за@бал".

Все это уже породило аналогии с отказом Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС в Вильнюсе в ноябре 2013 года и, соответственно, ожидания нового Майдана.

Воспряли духом практически все оппозиционные Зеленскому силы. Даже СМИ Коломойского, которые, несмотря на посадку своего собственника, демонстрируют, как правило, полную лояльность Банковой, на этот раз подробно освещали акцию протеста. На нее пришел лично мэр Кличко со своим братом и многие оппозиционные депутаты.

Интригу добавило то, что вплоть до самого конца дня не было официальных подтверждений – подписал ли президент закон. Что породило слухи: Зеленский дрогнул и начал колебаться – подписывать или нет. Впечатление это усилилось после того, как на сайте Рады сначала появилась, а потом исчезла подпись президента.

Но интрига тянулась недолго. Вскоре подпись вновь появилась, а сам закон был опубликован в официальном издании "Голос Украины" и таким образом уже с сегодняшнего дня, 23 июля, вступил в силу.

Подпись президента, несмотря на все слухи о колебаниях, была абсолютно ожидаемой. Все изначально понимали, что дать команду устроить лавину обысков в НАБУ, а затем, в режиме спецоперации, организовать голосование в парламенте за закон по ограничению полномочий Бюро мог в Украине только один человек.

И это не Ермак, Малюк или Кравченко. Это Зеленский.

Поэтому если бы Зеленский вдруг "сдал назад", то это могло бы иметь фатальные последствия для всей выстроенной им системы власти.

Однозначно, НАБУ пришло бы с уголовными делами ко многим его соратникам, включая ближайших. Были бы реанимированы все коррупционные скандалы.

При этом другие силовые структуры, видя "откат" Зеленского, заняли бы выжидательную позицию, не торопясь выполнять команды президента. Также как и прочие чиновники.

Поэтому у Зеленского, после того как он уже запустил процесс демонтажа антикоррупционной вертикали, не оставалось другого выхода, кроме как довести начатый процесс до конца. Что он и сделал.

Что будет дальше? Так как НАБУ и САП создавались по инициативе Запада для контроля над украинской властью, то уже появилось много прогнозов о жестких мерах, которые может предпринять Запад.

В частности - введение санкций против руководителей Украины, отмена безвизового режима с ЕС, прекращение военной и финансовой помощи. Или даже отстранение Зеленского от власти.

Однако на Банковой, по нашим данным, совсем иная картина мира.

Там считают, что Трампу до созданной при участии Демпартии США антикоррупционной вертикали нет вообще никакого дела. А европейцы ввести жесткие меры против воюющей страны не посмеют.

Более того, там полагают, что уголовные дела против Чернышова и других близких соратников Зеленского, которые, по сути, и стали главной причиной наката на НАБУ, были начаты не в рамках спущенного Западом задания украинским антикоррупционерам, а по собственной инициативе альянса Петра Порошенко и грантовых активистов.

Последние хоть и лишились "крыши", а также "руководящей и направляющей" силы в лице американских демократов, однако сохраняли влияние на НАБУ и на отбор судей и руководителей силовых структур через "международных экспертов". И, по распространенной на Банковой версии, решили нанести удар по Зеленскому через возбуждение уголовных дел против его окружения, чтобы резко ослабить внутриполитические позиции президента и вообще «качнуть» ситуацию в стране.

После чего Зеленский и решил полностью подчинить себе всю антикоррупционную вертикаль, чтобы не допустить такого сценария.

В данной картине мира Банковая может не опасаться резких действий со стороны Запада, а с внутренними протестами справиться довольно быстро. Например, посылая регулярно на митинги (если они еще будут) "летучие отряды" ТЦК.

Другой вопрос, что и для упомянутого выше альянса грантовиков, Порошенко и ряда других оппозиционеров также вопрос стоит ребром. Порошенко находится на пороге посадки в тюрьму. Кличко на грани потери поста мэра.

Грантовики - перед перспективой пойти по пути Шабунина. То есть получить подозрения по различным уголовным делам. А некоторые, как, например, собственник "Украинской правды" Фиала, могут попасть под санкции СНБО и фактически потерять весь свой бизнес.

А потому сопротивляться они будут. И ресурсы – медийные, организационные и финансовые - у всей этой среды еще есть. Митинги, кампания по дискредитации Зеленского в украинских и западных СМИ, а также, возможно, попытки сагитировать на протесты часть военных - все это будет идти в комплекте.

Хотя, конечно, вопрос, насколько задуманное получится. Пока военные, даже медийно раскрученные, не особо охотно комментируют тему с НАБУ.

Да и в обществе она пока не вызывает большого резонанса за исключением относительно немногочисленной политизированной среды. Хотя, безусловно, протестный потенциал в стране имеется. И недовольных положением дел как в элитах, так и среди населения очень много.

Если организаторы протестов смогут выйти за рамки узкой повестки, связанной с НАБУ, и говорить о более широких проблемах (беспредел при мобилизации, внесудебные расправы через санкции СНБО, давление на бизнес и т.д.), то ситуация для Зеленского может серьезно осложниться.

Ещё хуже положение для Банковой окажется, если не оправдается расчет ОП на молчание Запада (и особенно расчет на нейтральную позицию Трампа) после демонтажа антикоррупционной вертикали. Либо же если проявившееся внутреннее напряжение совпадет с резким ухудшением ситуации на фронте. В таком случае удержать ситуацию под контролем Зеленскому будет уже гораздо сложнее.