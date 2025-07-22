На сайте Верховной Рады уже более часа невозможно зайти на страницу принятых законопроектов.

При попытке открыть какой-либо законопроект появляется сообщение о "технических работах по администрированию сервиса".

Напомним, сегодня парламент Украины принял резонансный законопроект об урезании полномочий НАБУ и САП, который, по некоторым данным, уже подписал президент Владимир Зеленский.

Однако текста документа в публичном доступе пока нет – в том числе из-за проблем на сайте Рады.

Ранее "Страна" анализировала, о чём говорит начало митингов против ограничений полномочий антикоррупционных ведомств.

Война в Украине продолжается 1245-й день. Последние новости с ключевыми событиями 22 июля 2025 года — у нас в обновляемом онлайне.

За долгое время снова зафиксировано продвижение войск ФР в Сумской области — противником занято село Яблуновка. СБУ при поддержке Офиса генпрокурора и ГБР провела массовые обыски у детективов НАБУ и прокуроров САП. Банковая и Кремль огласили даты переговоров в Стамбуле, назвав разные дни встреч делегаций.

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