Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила в Верховной Раде с поддержкой ограничения полномочий НАБУ и САП и с резкой критикой грантовых структур и "колонизации Украины", сорвав аплодисменты "слуг народа".

"Какое кощунство грантовых патриотов – "борьба за Украину"!.. Вы за спиной украинского народа лишали украинский народ права на суверенитет", – заявила она.

По словам Тимошенко, "мы уже поняли, что колонизация Украины не панацея от всех наших проблем", вероятно, имея в виду, что антикоррупционная вертикаль в Украине создавалась по инициативе западных стран.

"Не надо выдавать за патриотизм превращение Украины в бесправную колонию… Мы тоже голосовали за эту глупость (создание НАБУ и САП – Ред.), думая, что у нас на самом деле будет борьба за коррупцией. Посмотрите, где Коболев (экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев - Ред.)? Где уголовные дела? А знаете почему? Потому что избирательная борьба с коррупцией. Потому что они выбирают, кто свой, а кто чужой", – сказала лидер "Батькивщины".

Она поддержала принятый сегодня Радой законопроект об урезании полномочий НАБУ и САП, заявив, что это для нее "светлый день".

Ранее мы разбирали, как отреагирует Запад на демонтаж антикоррупционной вертикали.