Сегодня парламент своим решением фактически демонтировал систему внешнего западного контроля над внутренней политикой Украины, которую США кропотливо выстраивали с 2014 года.



Антикорупционные органы НАБУ и САП поставлены в полную зависимость от Офиса генерального прокурора, который, в свою очередь, прямо зависит от Банковой.



О том, что именно в таком направлении будут развиваться события, мы предполагали еще в июне, когда анализировали уголовное дело НАБУ против Алексея Чернышова. А о подоплеке событий подробно рассказывали в двух материалах об альянсе Петра Порошенко и грантовых структур и об обысках в НАБУ и САП.



В данной ситуации главный вопрос – как отреагирует на происходящее Запад.



Расчет Владимира Зеленского строится на том, что не будет никакой жесткой реакции в виде прекращения поставок оружия или финансовой помощи, а также уголовных дел и персональных санкций против высшего руководства Украины. На все остальное (заявления послов и отдельных чиновников, публикации СМИ) на Банковой могут не реагировать.

Как считают в Офисе президента, Дональд Трамп не будет спасать антикоррупционные структуры и связанную с ними грантовую среду, взращенные Демократической партией США. Тем более что эти структуры раньше участвовали в войне против него посредством дела Пола Манафорта в 2016 году.

Также на Банковой полагают, что никаких жестких мер не предпримет и Евросоюз, поскольку там опасаются, что критика Зеленского за авторитаризм навредит Украине в разгар войны и может усилить позиции тех сил на Западе (особенно в США), которые выступают против продолжения поддержки Киева. Вероятно, украинские власти объяснят европейцам, что принятые против НАБУ и САП меры временные, введены на период военного положения и необходимы для консолидации власти в тяжелый период отражения агрессии, а еще обещать, что после войны все вернется на круги своя.

Пока реакция Запада действительно очень осторожная и умеренная, что подтверждает расчет Зеленского. Но что будет дальше?



Источники "Страны" в политических и дипломатических кругах, которые в последнее время общаются с западными партнерами, полагают, что варианты могут быть очень разные, особенно касательно Трампа.



"Для западников ситуация неприятная. Фактически Зеленский их поставил на растяжку. С одной стороны, он демонтируют систему, которую Запад создавал для контроля за украинской властью. С другой стороны – если принять за это жесткие меры против Украины в виде прекращения помощи, то это резко ослабит позиции Киева на поле боя. Поэтому от европейцев, скорее всего, реальных мер воздействия не последует. Они вполне могут удовлетвориться заверениями Банковой, что после войны всё вернут назад. А вот с Трампом сложнее. Судьба НАБУ, САП и прочих структур, которые Вашингтон за последние 10 лет создал в Украине, его волнует мало. Но у него могут возникнуть другие проблемные моменты с Зеленским. Во-первых, если он все-таки решит надавить на Киев, чтобы заставить выполнить условия РФ. Такой вариант сейчас кажется маловероятным, но полностью его исключать нельзя. Во-вторых, все очень мутно с сырьевой сделкой, которую Трамп считает для себя очень важной. Украинское правительство подписало все требуемые бумаги о сделке, причем самые важные из них засекретили. Но в Киеве воспринимают эту сделку как форму обмана Трампа: пообещать ему что-то неопределенное в будущем – условные редкоземельные металлы - и за это получить что-то конкретное в настоящем, например системы ПВО и прочее оружие. У Трампа же ожидания совсем другие. Он хочет получить результат от сделки быстро. И если в какой-то момент поймет, что его обманывают, то реакция может быть очень жесткой. К тому же не надо забывать, что в окружении Трампа и среди его сторонников есть много тех, кто очень не любит Зеленского и считает, что США должны поскорее отстраниться от войны в Украине, чтобы она осталась войной Байдена и не превратилась в войну Трампа. Отношения с Трампом наряду с тяжелой ситуацией на фронте - это главные риски для Зеленского. И коррупционные моменты могут добавить остроты реакции, особенно если возникнут конкретные кейсы по разворовыванию западной помощи и денег на оборонку", - говорит источник.