Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали официальный комментарий с критикой законопроекта №12 414, который "может уничтожить независимость антикоррупционной системы в Украине".

Соответствующее заявление появилось в пресс-центре ведомства.

По предоставленной информации, новые правки к законопроекту "фактически уничтожают независимость САП и подчиняют деятельность НАБУ и САП Генеральному прокурору", поскольку:

Генеральный прокурор получает доступ ко всем делам НАБУ либо может предоставить такой доступ любому другому прокурору;

имеет право давать обязательные письменные указания детективам НАБУ и в случае их невыполнения менять подследственность, передавая дело другим органам;

может закрыть расследование по требованию стороны защиты;

самостоятельно решает споры о подследственности;

самостоятельно подписывает подозрения топ-чиновникам;

руководитель САП теряет право входить в группу прокуроров — это решает только Генеральный прокурор.

При этом в Бюро заявили, что закончили следствие в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ, которого подозревают в вымогательстве 300 тыс. долл.

По версии следствия, деньги он требовал у фигуранта расследования о схеме выезда военнообязанных за границу для закрытия дела.

Напомним, что вчера СБУ провела массовые обыски у НАБУ и задержала нескольких детективов. Поэтому завершение следствия в отношении сотрудника СБУ аккурат после этих событий выглядит как ответка НАБУ.

О том, что означают обыски в НАБУ и САП, мы писали в отдельном материале.