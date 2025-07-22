Служба безопасности Украины называет имя еще одного детектива Национального антикоррупционного бюро, к которому проводит линию о российском влиянии. Им оказался Тимур Аршавин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В новом заявлении спецслужбы подробнее говорится о том, что дома у народного депутата Федора Христенко, которого обвинили в работе на РФ, нашли документы касательно негласного наблюдения за фигурантами уголовных производств и анкеты детективов НАБУ.

В частности, задерджанного вчера руководителя межрегионального управления детективов Руслана Магамедрасулова.

Теперь же выяснилось, что наблюдение должно было вестись и на бывшего детектива НАБУ Тимура Аршавина, который в 2024 году покинул Украину вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался.

Напомним, также по делу СБУ проходит один из ключевых людей в НАБУ - Александр Скомаров.

Подробнее о вчерашних обысках в НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также о перспективе этих ведомств мы писали в отдельном материале.