Антикоррупционная система, под которой в Украине нужно понимать не только собственно вертикаль в лице Национального антикоррбюро (НАБУ), специализированной прокуратуры (САП) и отдельного суда (ВАКС), но и сеть грантовых структур, близких к Демократической партии США, получила в последнее время целую серию чувствительных ударов.

Не исключено, что мы сейчас наблюдаем подготовку к будущему демонтажу этой системы в общественно-политической жизни страны. По крайней мере, такие ожидания распространены в самой антикоррупционной среде.

И действительно, происходящее имеет все признаки не набора неких единичных действий, а системной кампании, которую разворачивает власть.

На днях мы писали о начавшемся наступлении на грантовых активистов, политиков и СМИ. С 2014 года эта прослойка была влиятельной силой в украинском обществе, опираясь на поддержку Демпартии США и Госдепа. Когда США и Европа поставили перед постмайданным руководством Украины задачу построить антикоррупционную вертикаль, которая должна была стать, пожалуй, ключевым инструментом управления украинскими элитами, "грантовики" держали власть в тонусе, не давая заговорить вопрос или спустить на тормозах. Затем они стали своего рода надзирателями над антикоррупционной борьбой, которая постоянно давала им поводы критиковать власть.

Поменяли правила полномасштабная война и смена власти в Вашингтоне.

Президент-республиканец Дональд Трамп к клиентеле Демпартии в Украине по меньшей мере безразличен. Потеря официальной поддержки США стала первым тревожным звоночком. А дальше украинское руководство поняло, что у него развязаны руки во внутренней политике, так как Запад, столько вложивший в Украину и лично в Зеленского во время войны, закроет глаза на многое (если не на все).

Предчувствуя опасность, грантовая среда вступила в альянс с группой экс-президента Петра Порошенко (которого, по слухам, власти готовятся посадить в тюрьму по делу о "десяти чемоданах денег" из Москвы) и нанесла ряд превентивных ударов. НАБУ предъявило подозрение одному из самых близких к Зеленскому чиновников - вице-премьеру Чернышову. По данным СМИ, готовилось подозрение против очень влиятельного соратника президента Тимура Миндича. Кроме того, голосами "международных экспертов" на должность директора БЭБ был назначен ставленник грантовых кругов детектив Цывинский (в 2016 году курировал дело против Манафота, которое Демпартия США использовала против Трампа).

Параллельно проводилась большая работа с западными структурами, которых убеждали оказать жесткое давление на Зеленского, чтобы "остановить скатывание Украины к авторитаризму".

Однако последние усилия ушли по большей части впустую. Ни Трамп, у которого, как писалось выше, нет никакого желания защищать созданные Демпартией США структуры, ни даже европейцы, которые боятся критиковать Зеленского, чтобы не подорвать поддержку Украины на Западе, никакого давления на украинские власти не оказали.

Что Зеленский воспринял как полный карт-бланш и перешел в наступление на грунтовые круги.

Наиболее яркие примеры - это отказ назначить Цывинского главой БЭБ, подозрение за уклонение от военной службы известному антикоррупционному активисту Виталию Шабунину, введенные санкции СНБО против бизнес-партнеров Томаша Фиалы и близкой к нему фирмы (в политкругах это было воспринято как прозрачный намек, что следующим может быть Фиала и его структуры, в том числе медиа-холдинг, в который входит "Украинская правда" и NV).

Расхожей была версия, что властью двигает желание в этих случаях "усмирить" грантовую прослойку - не исключено, что с оглядкой на будущие выборы. Однако масштабная операция СБУ, Государственного бюро расследований (ГБР) и Офиса генерального прокурора против НАБУ и САП, произошедшая в понедельник, 21 июля, породила подозрения, что планы могут быть гораздо серьезнее.

Подробности - в материале "Страны".

В поисках российского следа

Обыски у детективов НАБУ и в САП вызвали шок в политических кругах. Всех поразил, во-первых, масштаб обысков, которые прошли в разных регионах Украины. Как уточнили потом в Национальном антикоррбюро, по состоянию на утро проходили "по меньшей мере 70 обысков", которые проводили СБУ, ГБР и прокуроров.

"Охвачены" были "по меньшей мере 15 сотрудников НАБУ, причем, как утверждали в Бюро, следственные действия проходили без разрешения суда (сама СБУ объясняла отсутствие решения суда тем, что данные меры являются неотложными). Основаниями "в большинстве случаев" называлась причастность к неким дорожно-транспортным происшествиям, однако некоторым сотрудникам НАБУ предъявили "возможные связи со страной-агрессором".

По поводу ДТП в Бюро заявили, что события с участием сотрудников действительно имели место в 2021 и 2023 г, но фигуранты не использовали служебное положение и не пытались избежать ответственности.

"С учетом этих обстоятельств, проведение массовых обысков по фактам событий, произошедших два–четыре года назад, выглядит непонятным, как и инициирование ходатайств о применении меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Также одновременно были поданы ходатайства об отстранении всех трех сотрудников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие", - подчеркнули в НАБУ.

А вот в СБУ сделали акцент на другом. По версии спецслужбы, обыски венчали работу по выявлению связей одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова с Российской Федерацией. По версии следствия, тот вел совместный бизнес с отцом - российским гражданином.

"Как установило расследование, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан)", - говорится в сообщении.

Магамедрасулов скрыл наличие паспорта РФ у отца при оформлении допуска к гостайне. А его мать проживает в Киеве, но получает пенсию в "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

При этом их сын работает в Днепре и координирует деятельность НАБУ в прифронтовых областях: Днепропетровская и Запорожская, однако почти постоянно находится в Киеве и ездит на отдых за границу. Подозрение Магамедрасулову выписано по статье 111-2 "Пособничество стране-агрессору".

Одновременно в СБУ объявили о подозрении уехавшему из Украины народному депутату от ОПЗЖ Федору Христенко. Его подозревают в госизмене в условиях военного положения (часть 2 статьи 28, части 1 и 2 статьи 111) и злоупотребление влиянием (часть 2 статьи 369-2).

По версии следствия, Христенко был высокоранговым агентом ФСБ и "отвечал за усиление российского влияния на НАБУ", продолжая оказывать влияние на работу антикоррупционного ведомства и после начала войны и своего отъезда.

По версии СБУ, Христенко был завербован ФСБ во времена Януковича, находится в тесной связи с экс-нардепом Юрием Иванющенко (известным как "Юра Енакиевский"), и был связан с убитым в прошлом году в Москве Арменом Саркисяном ("Армен Горловский").

СБУ заявляет, что Христенко в НАБУ оказывал влияние на задержанного начальника межрегиональных управлений детективов Руслана Магамедрасулова, с которым вместе учился в Донецке, а также руководителя подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова.

Имя последнего позволяет СБУ отойти от "российского следа" в сторону украинской политики.

По версии следствия, Скомаров связан еще и с совладельцем группы "Приват" Игорем Коломойским и якобы должен был закрыть дело против бизнесмена в случае своего избрания главой БЭБ, а также с бизнес-партнером того Геннадием Боголюбовым, которого, как заявляет СБУ, два сотрудника НАБУ, подчиненные Скомарова, сопровождали за границу.

По данным источников издания в НАБУ, Скомаров являлся правой рукой бывшего руководителя детективов НАБУ Андрея Калужинского, близкого соратника экс-главы НАБУ Артема Сытника. Источники говорят, что через Скомарова Сытник и Калужинский по-прежнему имеют большое влияние на НАБУ. Также ряд СМИ пишут, что Скомаров курировал и дело против экс-вице-премьера Чернышова.

Еще одним громким обвинением в адрес НАБУ стало заявление о разоблачении в Бюро "агентурного проникновения ФСБ". По утверждению спецслужбы, сотрудник закрытого подразделения "Д-2" пересылал данные из закрытых баз украинских силовиков, необходимые для подготовки "терактов и специальных информационных операций".

Курировал подрывную деятельность бывший заместитель начальника охраны экс-президента Виктора Януковича Дмитрий Иванцов, "завербованный ФСБ. "Служба безопасности задокументировала как минимум 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом фигурантом Иванцову", который переводил подозреваемому деньги на карточку.

НАБУ отрицает, что его работник сотрудничал с представителем спецслужб РФ. Как утверждают в Бюро, сотрудник, работая в МВД в 2012-15 годах, пересылал по электронной почте сведения о гражданах Украины одному из работников украинского Управления государственной охраны (УГО). В 2014 году этот работник действительно сбежал в РФ и с 2020 года работает в российской Федеральной службе охраны. При этом СБУ якобы проводила проверку этих связей и не обнаружила "никаких доказательств или свидетельств того, что работник НАБУ был осведомлен о связях представителя УГО с российскими спецслужбами".

Контратакуя, антикоруционная вертикаль обвинила спецслужбу в получении закрытой следственной информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. А это, по мнению САП, чревато "сливом" информации и срывом расследования топ-коррупционных дел, начатых НАБУ и САП".

Ответ вскоре был опубликован в Telegram-канале спецслужбы: "Официально сообщаем: сотрудники Службы безопасности Украины не получали доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП... Заявления о возможном раскрытии представителями СБУ информации относительно негласных следственных действий, которые проводят НАБУ и САП, являются безосновательными и манипулятивными".

Ответка за Чернышова или подготовка к роспуску

Предположения по поводу происходящего посыпались как из рога изобилия.

Находящийся в СИЗО народный депутат Александр Дубинский (внефракционный)связал накат на антикоррупционную вертикаль с так называемым делом бывшего главы Министерства национального единства Алексея Чернышова. Мы писали, что НАБУ и САП "раскрутили" дело о выделении участка под застройку в обмен на значительные скидки на квартиры, где главный фигурант - уже бывший вице-премьер Чернышов. Ему объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки, при этом Чернышов обвинения опроверг. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. Чем закончится эта история, пока непонятно. Но кресло Чернышов потерял.

Дубинский намекает, что накат на антикоррупционную вертикаль - "ответка" за Чернышова, который входит в ближний круг президента Владимира Зеленского.

Один из представителей грантовых кругов, руководитель проекта "Наши гроши" Юрий Николов, занимающийся журналистскими расследованиями, допускает, что информация о расследованиях НАБУ, в том числе против близких к власти людей, могла быть объектом поиска в ходе обысков.

"Чекисты" устроили шмон в САП. И тупо получили всю инфу о тайных операциях "антикоррупционеров". Зеленский и Ермак получили полный расклад по действиям относительно их команды. И сюрпризы типа с Чернышовым становятся невозможными. И, если САП и НАБУ попробуют собраться и восстановить работу по-новому, они так же легко получат новый обыск, с доступом "чекистов" к их тайнам", - написал Николов на своей странице в Facebook.

Далее он делает прогноз, что могут начаться вбросы о необходимости закрыть органы по борьбе с коррупцией.

Грантовые активисты, впрочем, уже сейчас прогнозируют, что власть готовится "демонтировать" антикоррупционную вертикаль. При этом в ходу версия, что дело Шабунина и история с обысками в НАБУ и САП связаны.

"Мы предупреждали, что после произвола-расправы над Шабуниным начнутся попытки демонтажа НАБУ–САП–ВАКС. После обнародования материалов дела станет ясно, действительно ли мы сейчас это наблюдаем. Показательно, что данные уголовного производства в очередной раз сливаются через "сливные бачки" Офиса президента", - написала на своей странице в Facebook исполнительный директор грантового Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Сам Шабунин предлагает смотреть на дело шире, отвергая версию о российском следе в НАБУ.

"Сегодняшняя атака Банковой на САП/НАБУ - это не про борьбу с внешними крысами. Это про защиту внутренних крыс, защиту жирных коррумпированных тыловых крыс Зеленского", - написал на своей странице в Facebook Шабунин.

"Зеленский строит коррупционную автократию, при которой таким, как Чернышов и Миндич, можно воровать и не садиться, а самому Зеленскому - спокойно переизбраться.

Для этого нужно зачистить критиков и разоблачителей (например, меня и ЦПК), затем уничтожить НАБУ/САП и подрезать независимые медиа (предположительно, начнут с УП и НВ, потому что Фиала).

Следующими станут военные, которых начнет прессовать подконтрольное Зеленскому ГБР. Массовым это явление станет ближе к выборам. Ну и, конечно, тогда же "супернезависимое" БЭБ доходчиво объяснит бизнесу, что не стоит рыпаться. Потом Миндичу понравится какая-то успешная компания - и БЭБ ее отожмет. А потом еще одну. И это станет практикой", - утверждает Шабунин.

Этой же версии придерживается и близкий ныне к Порошенко народный депутат восьмого созыва Борислав Береза.

Он пишет со ссылкой на свои источники в НАБУ и на Банковой, что "власть решила завершить историю с НАБУ и распустить эту структуру, как это сделали в Польше".

"Но сначала - дискредитация. Следующими на очереди будут САП и ВАКС. Все эти органы будут "умножены на ноль". Далее - дела и полномочия НАБУ передадут в ГБР, а САП станет обычным департаментом при Генеральной прокуратуре. Перспективы ВАКС также ясны", - написал Береза на своей странице в Facebook.

Согласно его прогнозу, ГБР, которое "полностью контролируется" ОП, превратится в "сверхмощный орган с такими возможностями, что можно будет раздавить любого в Украине, даже если человек ничего плохого или незаконного не совершал".

"Понятно, что для этого процесса требуется законодательное оформление. Но к этому давно готовились", - пишет Береза, который входит в орбиту влияния экс-президента Петра Порошенко.

Кроме того, Береза, так же как и Шабунин, считает, что в ближайшее время санкции СНБО будут введены против Томаша Фиалы, что может ударить и по его медиа - "Украинской правде" и NV.

Время с пользой

Беглый анализ пропрезидентских пабликов и комментаторов показывает, что там действительно сплошное "ура" действиям СБУ и "фу" антикоррупционерам, "пойманным" на связях с Россией.

Однако сам Зеленский, который обычно реагирует на оперативные события, обошел обыски своим вниманием. Хотя народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") подозревает, что президентская фраза в вечернем обращении от 21 июля о необходимости законодательно обеспечить "настоящую чистоту в работе правоохранителей в экономических делах" и "устранить возможности для коррупционных проявлений" связана с вопросом НАБУ.

Однако политолог Андрей Золотарев сомневается, что ОП реально доведет дело до демонтажа антикоррупционной вертикали.

"Это был бы перебор, вызвало бы серьезное раздражение у западных партнеров. Во главе угла лежит стремление консолидировать власть. Сейчас НАБУ, а раньше какие-то другие центры влияния должны понять, что все должны встать в шеренгу", - комментирует политолог "Стране".

В то же время источник "Страны" в парламенте не исключает, что антикоррупционную вертикаль ждут большие изменения.

"Рассматривается три варианта. Первый - ликвидировать САП и НАБУ, передав их полномочия Офису генпрокурора и ГБР соответственно. Второй - точечно "вышибить" из САП и НАБУ людей, которые по-прежнему ориентируются на Сытника и Калужинского, поставить обе структуры под свой полный контроль и использовать их для борьбы с внесистемной коррупцией - то есть той, которая не подконтрольна Банковой. Третий - провести законодательные изменения, которые очень сильно урежут права и возможности САП и НАБУ. Это наиболее вероятный сценарий. Более того, возможно, что за данные правки в законах проголосуют уже на этой неделе. Также не исключено, что будут изменены и нормы законов, которые дают международным экспертам право решающего голоса при отборе судей и руководителей правоохранительных органов", - говорит источник.

О том, что готовятся законодательные изменения по урезанию прав антикоррупционных органов, пишет и нардеп Железняк.

По его словам, на рассмотрение Рады может быть вынесен законопроект 12414 (изменения в Уголовный кодекс), по которому руководителем органа прокуратуры для прокуроров САП будет генпрокурор, а не руководитель САП.

"Это означает, что теперь генпрокурор будет определять, какой прокурор будет следить за расследованиями НАБУ. Генпрокурор будет иметь право требовать любое производство НАБУ и передавать его на изучение другому прокурору. Также убирается норма о запрете забирать у НАБУ производства", - пишет Железняк.

Что будет дальше? Решающее значение на ход событий окажет реакция на происходящее Запада.

Пока реакция эта очень ограниченная. Послы "Большой семерки" выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу ситуации с НАБУ, которую хотели бы обсудить "с лидерами правительства". А глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова намекнула в своем посте в микроблоге X, что Киев за откат в "реформах" может лишиться помощи.

Есть также отдельные публикации в западных СМИ с тревогой о судьбе "антикоррупционных реформ" в Украине. Но в целом даже на уровне медиа эта тема на Западе сильно не звучит. Нет пока заявлений и от руководителей западных стран.

"На послов у Зеленского никакого внимания давно не обращают. Он на любое их замечание любит говорить - "я общаюсь напрямую с руководителями ваших стран, но они мне ничего об этом не говорят. Поэтому извините, но мне вас слушать некогда". Действительно повлиять на позицию Зеленского может только прямое обращение к нему руководителей США и Европы с конкретной угрозой прекратить поставки оружия и финансовую помощь, если Банковая не изменит свою линию поведение. Но в Офисе президента абсолютно уверены, что этого не будет. Во-первых, их в этом убеждает отсутствие реакции европейцев и американцев на предыдущие шаги вроде отказа назначать Цывинского главой БЭБ или уголовного дела против Шабунина. Во-вторых, там не верят в то, что Трамп будет когда-либо заступаться за структуры, которые созданы при участии Демпартии США. В-третьих, там не верят, что европейцы посмеют выдвинуть ультиматум, пригрозив остановить финансовую помощь во время войны. Тем более что сейчас, в течение отведенных Трампом 50 дней, вообще решается вопрос о дальнейшей стратегии Запада в отношении Украины. Но это расчет Банковой. Оправдается ли он - увидим в ближайшие дни и недели. События могут развиваться сейчас очень быстро. При этом для ОП есть две фундаментальные угрозы, которые могут сильно повлиять на ситуацию. Первое - это ухудшение положения на фронте. Второе - возобновление проблем с Трампом. Не из-за НАБУ и САП, а по какому-либо другому поводу. Например, если Трамп решит принудить Зеленского принять российские условия мира. Или просто если Киев даст Трампу некий новый повод для раздражения", - говорит источник.