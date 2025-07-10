Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на грани роспуска после череды скандалов, пишут "Украинские новости".

"Как один из доводов называется вопиющая неэффективность органа и сумма, которую проело НАБУ за время своего существования – 10 миллиардов гривен. Эту цифру сравнивают с той, которую Бюро вернуло в бюджет за эти годы – всего 0,8 млрд", – пишет агентство.

Журналисты опубликовали своеобразный "рейтинг" сотрудников НАБУ, которые попадали в скандалы. В него вошли:

Детектив Тимур Аршавин, имевший доступ к государственной тайне и бежавший в Румынию. Как выяснилось впоследствии, у его жены и ее родителей было действующее гражданство России, а у самого детектива – проблемы с кредитами под сумасшедшие проценты и подозрительные доходы. НАБУ попыталось скрыть информацию и вообще замять скандал. Официальный обличитель НАБУ Николай Масляк, который был пойман на сбыте десятков килограммов синтетического наркотика. Действовал в составе группы, которая варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен. Криптовалютчики в НАБУ: почти у двух десятков сотрудников агентства обнаружили в декларациях недостоверные или фейковые данные по криптовалюте. Нарушений с криптовалютой на самую большую сумму нашли у старшего детектива Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн долларов в нынешних ценах. С серьезными нарушениями задекларировал крипту на крупную сумму старший детектив Станислав Браверман якобы приобрел крипты на сумму 1,39 млн грн, а продал – на 1,32 млн грн. Руководитель одного из подразделений Валентин Шмитько: он в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода. А потом вывел из страны 4 350 725 грн сбережений. Тем временем жена Шмитько отдыхала на курортах Европы и США, одновременно получая государственную социальную помощь в Украине. Руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк: покупал элитную недвижимость и вип авто и записывал их на родственников – тещу, отца, мать. Квартира, земельный участок с домом более 200 квадратов, Mercedes-Benz E 220 CD. И, имея все это, приобрел в ипотеку по льготной программе "е-Оселя" еще одну квартиру - 117 квадратов. Следователь Михаил Романюк, который вел дело "Роттердам+". СМИ писали, что "чем дольше Романюк держал на паузе историю с "Роттердам+", тем богаче становился". При этом "тщательно оберегает" служебное положение своего брата-взяточника от Фемиды. Простое дело тянется уже почти 9 лет. Зам руководителя подразделения детективов Роман Недов: в разные годы приобрел две квартиры на тещу, которая впоследствии передавала их его жене с существенным занижением стоимости. Таким путем скрыл не одну сотню тысяч долларов стоимости имущества. Эти средства не могут быть обоснованы ни доходами Недова или его жены, ни их родственников. Детектив Станислав Браверман: имел отношения со свидетелем, который проходил по делу об Одесском аэропорту, к которому был причастен бизнесмен Кауфман. Сам детектив вел одновременно еще одно дело, к которому был причастен Кауфман. В итоге, в результате конфликта интересов, оба дела на миллиарды гривен развалились. Постоянный обличитель НАБУ Александр Доценко: у него обнаружили гражданство России и продленный в прошлом году российский паспорт. Руководитель Второго Главного подразделения детективов Александр Скомаров: скрыл российское гражданство отца и его бизнес в "ЛНР". Старший детектив Маркиян Слоневский: несколько лет подряд получал сотни тысяч гривен от Владислава Искендерова – якобы в качестве возврата долга. По российским регистрационным базам Искендеров проходит как единственный владелец предприятия "Оникс групп", которое с 2014 года работает в Белгороде и выполняет госзаказ.

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