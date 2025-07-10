Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на грани роспуска после череды скандалов, пишут "Украинские новости".
"Как один из доводов называется вопиющая неэффективность органа и сумма, которую проело НАБУ за время своего существования – 10 миллиардов гривен. Эту цифру сравнивают с той, которую Бюро вернуло в бюджет за эти годы – всего 0,8 млрд", – пишет агентство.
Журналисты опубликовали своеобразный "рейтинг" сотрудников НАБУ, которые попадали в скандалы. В него вошли:
- Детектив Тимур Аршавин, имевший доступ к государственной тайне и бежавший в Румынию. Как выяснилось впоследствии, у его жены и ее родителей было действующее гражданство России, а у самого детектива – проблемы с кредитами под сумасшедшие проценты и подозрительные доходы. НАБУ попыталось скрыть информацию и вообще замять скандал.
- Официальный обличитель НАБУ Николай Масляк, который был пойман на сбыте десятков килограммов синтетического наркотика. Действовал в составе группы, которая варила и продавала амфетамин, а также занималась контрабандой прекурсора для наркотиков фенилнитропропен.
- Криптовалютчики в НАБУ: почти у двух десятков сотрудников агентства обнаружили в декларациях недостоверные или фейковые данные по криптовалюте. Нарушений с криптовалютой на самую большую сумму нашли у старшего детектива Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн долларов в нынешних ценах. С серьезными нарушениями задекларировал крипту на крупную сумму старший детектив Станислав Браверман якобы приобрел крипты на сумму 1,39 млн грн, а продал – на 1,32 млн грн.
- Руководитель одного из подразделений Валентин Шмитько: он в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода. А потом вывел из страны 4 350 725 грн сбережений. Тем временем жена Шмитько отдыхала на курортах Европы и США, одновременно получая государственную социальную помощь в Украине.
- Руководитель одного из подразделений НАБУ Михаил Романюк: покупал элитную недвижимость и вип авто и записывал их на родственников – тещу, отца, мать. Квартира, земельный участок с домом более 200 квадратов, Mercedes-Benz E 220 CD. И, имея все это, приобрел в ипотеку по льготной программе "е-Оселя" еще одну квартиру - 117 квадратов.
- Следователь Михаил Романюк, который вел дело "Роттердам+". СМИ писали, что "чем дольше Романюк держал на паузе историю с "Роттердам+", тем богаче становился". При этом "тщательно оберегает" служебное положение своего брата-взяточника от Фемиды. Простое дело тянется уже почти 9 лет.
- Зам руководителя подразделения детективов Роман Недов: в разные годы приобрел две квартиры на тещу, которая впоследствии передавала их его жене с существенным занижением стоимости. Таким путем скрыл не одну сотню тысяч долларов стоимости имущества. Эти средства не могут быть обоснованы ни доходами Недова или его жены, ни их родственников.
- Детектив Станислав Браверман: имел отношения со свидетелем, который проходил по делу об Одесском аэропорту, к которому был причастен бизнесмен Кауфман. Сам детектив вел одновременно еще одно дело, к которому был причастен Кауфман. В итоге, в результате конфликта интересов, оба дела на миллиарды гривен развалились.
- Постоянный обличитель НАБУ Александр Доценко: у него обнаружили гражданство России и продленный в прошлом году российский паспорт. Руководитель Второго Главного подразделения детективов Александр Скомаров: скрыл российское гражданство отца и его бизнес в "ЛНР".
- Старший детектив Маркиян Слоневский: несколько лет подряд получал сотни тысяч гривен от Владислава Искендерова – якобы в качестве возврата долга. По российским регистрационным базам Искендеров проходит как единственный владелец предприятия "Оникс групп", которое с 2014 года работает в Белгороде и выполняет госзаказ.
Ранее США потребовали назначить новых руководителей "Нафтогаза" и "реформировать" СБУ. Призыв озвучила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Мы также сообщали, почему начались увольнения в правительстве и кто следующий на выход.