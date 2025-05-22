Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины изобретают все новые схемы сокрытия своих незаконных доходов.

О них сообщают украинские СМИ.

Источники журналистов приводят в качестве примера родственников заместителя руководителя подразделения НАБУ Романа Недова, которые покупают дорогую недвижимость и автомобили, указывая в декларации о доходах заниженную стоимость приобретений или просто не заполняя этот пункт, а затем передаривают эти активы супруге сотрудника бюро.

Отмечается, что таким образом стоимость имущества была занижена на 3,3 млн грн.

Еще одну схему использовал руководитель подразделения детективов Валентин Шмитько, который просто ежегодно декларировал большие суммы наличных сбережений, составляющие 2/3 его годовой зарплаты. Как выяснилось, в 2024 году он вывел из Украины 105 тысяч долларов.

При этом на нем также остается висеть кредит за дом на сумму 2,7 млн грн, а его супруга с начала войны постоянно ездит по зарубежным странам, включая не самые дешевые места: Альпы, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Голливуд. Параллельно она получила 340 тысяч гривен социальной помощи от государства.

В апреле мы писали, что большое количество детективов Национального антикоррупционного бюро Украины декларируют миллионы долларов в криптовалюте.

Подробнее о деятельности и эффективности НАБУ мы писали в отдельном материале.