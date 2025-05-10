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Национальное антикоррупционное бюро Украины(НАБУ) проводит масштабные обыски у всего руководства Национальной гвардии, в том числе у командующего.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины. 

"Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование. Оказывается полное содействие следствию", - говорится в сообщении.

СМИ пишут, что обыски проводятся в рамках двух уголовных производств, связанных с коррупционными схемами.

Фигурантами расследования, как утверждается, стали:

  • командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко;
  • директор департамента логистики, полковник Сергей Гриценко;
  • его заместители - полковники Николай Модлинский и Александр Калатынец;
  • начальник управления расквартирования и капитального строительства, полковник Денис Ганаз;
  • начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации, полковник Владимир Федоровский;
  • заместитель командующего НГУ, бригадный генерал Александр Билоус.

По версии следствия, они могли быть причастны к получению более 190 миллионов гривен "откатов" при участии в тендерах, а также к растрате ещё почти 200 миллионов - при закупках техники по завышенным ценам.

Напомним, специализированная антикоррупционная прокуратура(САП) вручила подозрения в получении пяти миллионов гривен члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Ранее НАБУ и САП нашли миллионы долларов во время обысков по делу о земельной коррупции в горсовете Киева.

 

 

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