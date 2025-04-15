Служба безопасности Украины проводит обыск у митрополита Бориспольского и Броварского, управляющего делами Украинской православной церкви, постоянного члена Священного синода УПЦ Антония (Паканича).

Об этом сообщают источники "Страны".

По данным собеседников нашего издания, обыски связаны с делом, которое касается "препятствования деятельности религиозных общин, в частности, их переподчинения".

Напомним, в мае 2023 года Антоний заявил, что его задержали на блокпосту в Киевской области и подвергли обыску. Тогда ему сообщили, что проверка связана с тем, что Антоний находится в базе сайта "Миротворец". К обыску военные подключили полицию, которая осмотрела автомобиль, проверила содержимое всех емкостей и даже перебрала все лекарства священника.

Осенью мы сообщали о нападении на митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева) во время штурма храма в Черкассах сторонниками ПЦУ. После этого СБУ ходатайствовала об усилении митрополиту меры пресечения с ночного домашнего ареста на круглосуточный (в 2023 году клирика судили за оправдание российской агрессии).