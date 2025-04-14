В Киеве полиция и Служба безопасности Украины задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле.

На парней 17-20 лет составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков.

Накануне в сети появилось видео, как женщина подходит к компании молодых людей и просит их выключить российскую музыку, на что те громко смеются и отказываются.

"Не обращая внимания на замечания прохожих и напоминания о трагедии в Сумах, где в результате ракетной атаки погибли люди, молодые люди не выключили российский трек, а сделали музыку громче и начали глумиться над гражданами", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности всех нарушителей – это двое 17-летних местных жителей, а также 20-летний житель Киевской области.

Полиции они объяснили это тем, что были пьяные.

Родители нарушителей также привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, в конце марта телеграм-каналы Киева публиковали видео, на котором мужчина избил женщину, слушающую песни на русском языке.