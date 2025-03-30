В столице Украины мужчина избил женщину, которая слушала песни на русском языке.

Об этом сообщают телеграм-каналы Киева, публикуя кадры инцидента.

Судя по видео, скандал произошёл в зоне отдыха, где жарят шашлыки. На кадрах крупный мужчина хватает девушку за волосы и бьёт ладонью по голове. Пострадавшая сидела в компании своих подруг, которые пытались оттолкнуть обидчика.

Также на кадрах есть еще один парень и девушка, которые говорят, что "сейчас вызовут полицию" из-за российской музыки. Они, судя по всему, пришли вместе тем, кто занялся рукоприкладством.

Женщина, которая их сопровождала, заявила, что девушки, слушавшие российскую музыку, "оскорбили военного". Паблики писали, что в него бросили бутылкой (но на видео этого нет).

Между тем полиция Киева подтвердила, что в драке из-за российской музыки в Киеве участвовал ветеран.

При этом ведомство не упоминает, что конфликт произошёл из-за прослушивание российских песен (хотя данные претензии от военного звучат на публиковавшихся в соцсетях видео).

Также полиция не комментирует, что бывший военный избивал одну из девушек и в целом "наехал" на компанию женщин.

В пресс-релизе ведомства говорится только, что "между ветераном и компанией отдыхающих граждан возник конфликт, во время которого мужчине нанесли телесные повреждения".

По данному факту проводится проверка.

Ранее мы публиковали кадры, как в Одессе женщина покрыла матом подростков за песни на русском языке.

"Путинский х@й у вас в ушах, дебилы. Если это будущее моей страны, то пускай оно идет нах@й! Сука, ё@аные вы@лядки! Паразитирующая х@йня на лице Одессы", – заявила она на камеру.

Перед этим детская писательница Лариса Ницой затеяла спор с русскоязычным таксистом-ветераном и обвинила его в том, что он "притянул русский мир".