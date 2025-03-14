На книжной полке в квартире Ирины Фарион оказалась русскоязычная литература.

Об этом свидетельствуют фото из квартиры погибшей бывшей народного депутата, опубликованные на странице ее дочери в Facebook.

В частности, в личной библиотеке языковой активистки нашлись произведения французского писателя и эссеиста Альбера Камю в переводе на русский язык из пятитомника сочинений, изданного в 1990-х харьковским издательством "Фолио".

Издания произведений Камю на украинском языке имеют другие обложки.

Напомним, Фарион жёстко критиковала тех, кто употребляет русский язык в Украине, и требовала жестких запретов его применять.

Напомним, в июле прошлого года Фарион умерла в больнице после покушения, которое было совершено во дворе ее дома. У нее было пулевое ранение головы.

Через несколько дней после смерти Фарион похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. На похоронах присутствующие скандировали: "Москалі, зі Львова геть! Мова має значення!" А дочь покойной София Семчишин заявила, что "сегодня всех нас убили за язык – в лице моей мамы".