В Украине хотят обязать школы заставлять учеников, родителей и учителей говорить только на украинском языке даже на переменах.

Авторами внесенного в Верховную Раду законопроекта являются первый вице-спикер Александр Корниенко, народный депутат Наталья Пипа, предыдущий законопроект которой на эту тему провалился, и еще 24 депутата, преимущественно из Западной Украины.

Норма об обязательном использовании украинского языка на переменах внесена завуалированно.

Школы хотят обязать создавать "украиноязычную образовательную среду", которая подразумевает общение учеников, родителей, учителей и других работников учреждений образования "только на государственном языке как во время образовательного процесса, так и во время других форм взаимодействия соискателей образования между собой и с другими участниками образовательного процесса в помещениях и на территории субъекта образовательной деятельности".

Между тем нардеп Виктория Гриб раскритиковала законопроект. Она заявила, что не представляет, каким образом можно запретить школьникам говорить на другом языке.

"Как их будут наказывать – вызывать родителей, накладывать штрафы? Я считаю, что это неактуальная инициатива, и она сойдет на нет", – сказала Гриб.

Ранее мы публиковали подробности внесенного Натальей Пипой законопроекта №12086, обязывающего школьников и учителей общаться во время перемен по-украински.

Также мы писали, что Рада приняла закон о дошкольном образовании. Он разрешает учиться на языках нацменьшинств, кроме русского.