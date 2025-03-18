В Днепре женщина бросила гранату в соседа, попросившего сделать музыку тише.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа отдела полиции №4 Днепровского районного управления полиции №1 выяснила, что между соседями возник конфликт, когда потерпевший пришел к женщине и попросил сделать музыку потише. На замечания мужчины 38-летняя задержанная отреагировала агрессивно. Она бросила в сторону 25-летнего соседа боеприпас. В результате происшествия пострадавших нет, граната не взорвалась", - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали женщину и изъяли у нее гранату Ф-1, которую она получила от мужа-военного.

Теперь задержанной грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее мы рассказывали, что в Закарпатской области украинка во время застолья сорвала кольцо с гранаты, убив себя и родителей. Сообщалось, что во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в доме еще три гранаты.

А в прошлом году под Харьковом военный поссорился с соседом и бросил ему во двор шесть гранат.