Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения 43-летнему военнослужащему, самовольно оставившему свою часть, подозреваемого в противодействии ВСУ (ч.1 ст.114-1 Уголовного кодекса). Мужчина бросил гранату на территорию ТЦК и СП Вознесенского района.

Об этом сообщается в Фейсбуке суда.

Согласно материалам дела, в конце февраля мужчина, негативно воспринимая деятельность территориальных центров комплектования и находясь в состоянии алкогольного опьянения, забросил на территорию одного из военкоматов ручную гранату Ф-1. В результате взрыва были сильно повреждены два служебных автомобиля ТЦК, что сделало их непригодными к использованияю.

На судебном заседании мужчина признал, что бросал гранату. и произошло это после ссоры с женой. Гранату он нашел среди вещей в своем рюкзаке.

Адвокат военного просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Заслушав мнения сторон, судья пришел к выводу об обоснованности подозрения и наличии рисков. Поэтому решил отправить подозреваемого под стражу без права внести залог.

Напомним, вначале февраля в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле военкомата.

А незадолго до этого ЧП в Ровно произошел взрыв уже в здании областного ТЦК.