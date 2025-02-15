В сети появилось видео взрыва в Николаеве возле группы военных, в результате которого погибли двое человек. Местные паблики пишут о том, что причиной взрыва стала сумка одной из женщин.

На опубликованных кадрах можно заметить женщину, которая выходит из магазина с хозяйственной сумкой и подходит к группе военных.

После этого раздается взрыв, в ходе которого, по итогу, погибла сама женщина и один из военных. По данным полиции, еще восемь человек получили ранения, из них часть находится в тяжелом состоянии

Напомним, вчера в Николаеве это был не первый взрыв. Также 41-летний мужчина взорвал гранату вблизи междугороднего автовокзала. В результате происшествия он погиб. В момент самоподрыва мужчина вел прямой эфир в одной из соцсетей.

Ранее в Украине аналогичные "смертники" взорвали несколько военкоматов. Украинские спецслужбы заявляют, что это люди, которых "втемную" завербовали российские спецслужбы, поручая им за деньги принести в определенное место сумки со взрывчаткой, а затем дистанционно их подрывая.