В Николаеве произошли сразу два взрыва в общественных местах.

Во время первого, который произошел утром, 41-летний мужчина взорвал гранату вблизи междугороднего автовокзала. В результате происшествия он погиб.

Об этом сообщает Главной управление Нацполиции Николаевской области.

По информации полиции, инцидент произошел на проспекте Богоявленском. В момент самоподрыва мужчина вел прямой эфир в одной из соцсетей.

На место происшествия приехали полицейские следственно-оперативной группы отделения полиции №2 Николаевского райуправления, следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты и взрывотехники.

Во время осмотра места происшествия специалисты взрывотехнической службы изъяли обломки гранаты РГД-5, но других взрывоопасных предметов в вещах погибшего не обнаружили. Как установили правоохранители, мужчина совершил самоубийство, не причинив вреда другим лицам.

"Полицейские квалифицировали событие, предварительно, по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях", - заявили в полиции.

Затем около 14:00 в Николаеве произошел еще один взрыв неизвестного предмета вблизи заведения питания. В результате инцидента погибли два человека, еще восемь пострадали.

В этот раз взрыв прогремел на улице Пограничной.

На месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ, спасатели и медики.

Напомним, недавно в Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

В январе мы писали о том, что СБУ и Нацполиция задержали супружескую пару агентов РФ, которые изготовили взрывное устройство для теракта в Днепре.