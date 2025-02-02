Во Львове 44-летний мужчина бросил гранату в отель. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Взрывной волной в помещении снесло окна и двери. В результате взрыва пострадал мужчина, он находится в больнице.

Сообщается, что около полуночи в полицию поступило сообщение о взрыве на улице Городоцкой в ​​одной из гостиниц Львова.

Паблики пишут, что речь идет об отеле "Арена".

"Предварительно установлено, что 44-летний львовянин, находясь на третьем этаже гостиницы, бросил неизвестное взрывное устройство. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, вчера в городе Ровно произошел взрыв в здании областного ТЦК. Один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Ранее мы рассказывали, что в результате взрыва возле здания ТЦК 14 декабря один человек погиб, четверо получили ранения, включая полицейского.

В январе стало известно, что СБУ и Нацполиция задержали супружескую пару агентов РФ, которые изготовили взрывное устройство для теракта возле ТЦК в Днепре.