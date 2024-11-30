В Закарпатской области в результате взрыва гранаты погибли три человека. Об инциденте сообщил 14-летний юноша, погибла его 32-летняя мать, 55-летняя бабушка и 70-летний дедушка.

Об этом сообщает полиция Закарпатья.

29 ноября в полицию позвонил 14-летний житель села Малый Березный Ужгородского района, который обнаружил в комнате на полу дедушку, но более четко ситуацию объяснить не мог.

"В помещении посреди комнаты полицейские обнаружили тела трех человек: 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки. В результате проведения первоочередных мероприятий полицейские установили, что в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения и сорвала кольцо, в результате чего произошел взрыв.

Все три человека, находившиеся в комнате, погибли.

Сообщается, что во время проведения осмотра места происшествия полицейские обнаружили в доме еще три гранаты, они изъяты.

Ранее в Киеве мужчина бросил гранату в окно своего брата на втором этаже. Ранена случайная прохожая.

Также в Киеве на улице Рейтарской в одном из кафе взорвали гранату.