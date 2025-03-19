В городе Бровары Киевской области представители ПЦУ при поддержке местной власти пытаются захватить собор святых апостолов Петра и Павла, принадлежащий Украинской православной церкви.

Об этом заявил "Стране" настоятель храма протоиерей Александр Левчук.

Этот храм был построен в Броварах в память о разрушенной в 1937 году Петропавловской церкви, знаменитой тем, что в ней в 1861 году проводилиь панихиду по Тарасу Шевченко, когда похоронная процессия отправлялась в Канев. В 1991 году киевский митрополит освятил крест на месте строительства нового собора. Храм возводился благодаря пожертвованиям прихожан Украинской православной церкви и освещался митрополитом Владимиром (Сабоданом). Все эти годы настоятелем храма был отец Александр (Левчук).

Как рассказал "Стране" священник, 13 марта на сайте Киевской областной (военной) госадминистрации появилось сообщение о том, что религиозная община ПЦУ якобы уведомила КОДА о том, что собор перешел в их церковь, хотя такого решения община храма никогда не принимала.

"В нашем соборе 9 марта 2025 года были проведены общие сборы членов религиозной общины. Присутствовали250 постоянных прихожан храма, и все единогласно проголосовали за то, чтобы сохранить наш собор в подчинении Украинской православной церкви", - рассказал "Стране" священник.

Несмотря на то, что прихожане храма хотят сохранить собор за Украинской православной церковью, в Едином реестре юрлиц появилась информация об изменениях регистрационных данных, после чего представители власти потребовали от настоятеля передать ключи от собора. А 17 марта представители ПЦУ предприняли попытку сменить замки в храме.

Тогда настоятель вызвал полицию и обратился с заявлением в прокуратуру о попытке рейдерского захвата церковного здания и подлоге документов о смене принадлежности церкви.

Противостояние прихожан и представителей ПЦУ продолжается.

Ранее прихожане принадлежащего УПЦ Свято-Васильевского храма в селе Подзахарычи Черновицкой области обратились к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с жалобой на людей, не имеющих отношения к их религиозной общине, которые проголосовали за переход Васильевского прихода УПЦ в ПЦУ.

Также мы сообщали, что сторонники ПЦУ с боями захватили Михайловский собор в Черкассах.