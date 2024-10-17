Стрельба и драки. В Черкассах неизвестные попытались захватить собор УПЦ. Видео
Минувшей ночью в Черкассах была попытка захвата Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом заявил уехавший за границу народный депутат Артем Дмитрук.
В попытке захвата участвовали около 100 неизвестных в военной форме с желтыми повязками, которые громили двери, окна, камеры видеонаблюдения.
Полиция присутствовала, но не препятствовала. А по некоторым данным, даже помогала.
После захвата храма на место приехал митрополит УПЦ Феодосий с прихожанами, завязались драки.
В итоге с боями захватчиков выбили из храма. На видео видно, как один из них открыл огонь, видимо, из травмата и распылял газ.
Сообщается, что митрополита УПЦ Феодосия избили.
Ранее Украинская православная церковь заявила о поджоге принадлежащего ей храма в честь Покрова пресвятой Богородицы в поселке Зеремля Житомирской области. Храм полностью выгорел.
А перед этим в УПЦ заявили о силовом захвате Казанского храма в городе Ладыжин Винницкой области сторонниками ПЦУ. Публиковались кадры штурма ограждения храма с помощью бульдозера.