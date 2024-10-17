Минувшей ночью в Черкассах была попытка захвата Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ).

Об этом заявил уехавший за границу народный депутат Артем Дмитрук.

В попытке захвата участвовали около 100 неизвестных в военной форме с желтыми повязками, которые громили двери, окна, камеры видеонаблюдения.

Полиция присутствовала, но не препятствовала. А по некоторым данным, даже помогала.

После захвата храма на место приехал митрополит УПЦ Феодосий с прихожанами, завязались драки.

В итоге с боями захватчиков выбили из храма. На видео видно, как один из них открыл огонь, видимо, из травмата и распылял газ.

Сообщается, что митрополита УПЦ Феодосия избили.

Ранее Украинская православная церковь заявила о поджоге принадлежащего ей храма в честь Покрова пресвятой Богородицы в поселке Зеремля Житомирской области. Храм полностью выгорел.

А перед этим в УПЦ заявили о силовом захвате Казанского храма в городе Ладыжин Винницкой области сторонниками ПЦУ. Публиковались кадры штурма ограждения храма с помощью бульдозера.