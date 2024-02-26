УПЦ заявляет о попытке захвата Свято-Пантелеймоновского храма в Вышгороде Киевской области сторонниками ПЦУ.

Сообщается, что клирики ПЦУ ранним утром срезали замки на храме, отключив предварительно сигнализацию, не давали сторонникам УПЦ пройти внутрь, а потом повесили свой замок и врезали саморезы.

Защищать храм вышли около 60 сторонников УПЦ. После нескольких часов конфликта они оттеснили сторонников ПЦУ за территорию храма.

Сообщается, что это была вторая попытка захвата храма за три дня.

Ранее мы писали о том, что правоохранители открыли уголовное дело о самоуправстве по факту захвата храма УПЦ в Винницкой области.

А также, что перед этим паблики УПЦ заявляли о силовом захвате храма в Винницкой области.

Напомним, что англиканская церковь осудила законопроект о запрете УПЦ в Украине.

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