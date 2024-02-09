СБУ после визита в Киево-Печерскую Лавру сообщила о подозрении клирику УПЦ, обвинив его в организации "провокаций" в Лавре весной 2023 года в интересах РФ.

Паблики УПЦ пишут, что подозрение получил архидиакон Павел (Музычук). Вероятно, речь идет о протестах верующих против выселения УПЦ из Лавры, которые проходили в прошлом году.

Служба утверждает, что через "акции протеста" он хотел "максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве". Также СБУ обвиняет его в том, что он в переписках с верующими "оправдывал вторжение РФ" и "критиковал ВСУ".

Ему объявлено подозрение за оправдание агрессии РФ.

Напомним, что 9 февраля СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру.

Также мы писали о том, что суд продлил меру пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу в виде залога.

Война в Украине идет уже 716-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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