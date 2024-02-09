СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ из Киево-Печерской лавры
СБУ после визита в Киево-Печерскую Лавру сообщила о подозрении клирику УПЦ, обвинив его в организации "провокаций" в Лавре весной 2023 года в интересах РФ.
Паблики УПЦ пишут, что подозрение получил архидиакон Павел (Музычук). Вероятно, речь идет о протестах верующих против выселения УПЦ из Лавры, которые проходили в прошлом году.
Служба утверждает, что через "акции протеста" он хотел "максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве". Также СБУ обвиняет его в том, что он в переписках с верующими "оправдывал вторжение РФ" и "критиковал ВСУ".
Ему объявлено подозрение за оправдание агрессии РФ.
Напомним, что 9 февраля СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру.
Также мы писали о том, что суд продлил меру пресечения настоятелю Киево-Печерской Лавры Павлу в виде залога.
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