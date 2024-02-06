Митрополит Банченского монастыря УПЦ в Черновицкой области Лонгин (в миру Михаил Жара) заявил об избиении.

В центре информации УПЦ опубликовали его фото с большими гематомами на лице вокруг глаз.

По словам клирика, в ночь на 22 января в его дверь постучал неизвестный, который его и избил.

"Произошло это в ночь на 22.01.24, постучали 3 раза в дверь, а когда открыл, получил удар, от которого потерял сознание. После удара нужно было хирургическое вмешательство (операция) на веках. Сейчас чувствую себя хорошо!" - заявил Лонгин.

Также митрополит сообщил, что сказали увидевшие его после избиения врачи.

"Владыка, у вас другая конструкция головы. Если бы было, как у всех людей, вас бы не было в живых. У вас все целое, кость у вас целая. Господь просто спас вас", - привел Лонгин слова медиков.

Он также опроверг слухи о том, что гематомы появились вследствие его падения после приема таблеток, когда от них закружилась голова.

Возможные причины нападения Лонгин не назвал.

Ранее мы писали, что в Вознесенский Банченский монастырь, принадлежащий Украинской православной церкви, приходили правоохранители. Священники и прихожане не пустили их внутрь, так как причин своего визита они не указали и документов о праве на проверку храма не предоставили.

На днях адвокат УПЦ, известный американский юрист Роберт Амстердам, озвучил свою версию, почему в Верховной Раде активизировалось принятие во втором чтении законопроекта о запрете этой церкви.