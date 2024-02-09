В пятницу, 9 февраля, Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По информации источников, силовики пришли к священнослужителю, который, как считает следствие, "координировал акции протеста" против выселения УПЦ из лавры.

Напомним, в ООН признали нарушением прав расторжение договора Киево-Печерской лавры с УПЦ и насилие над ее прихожанами. Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин.

Как мы писали, в марте прошлого года монахов не стали выселять из Киево-Печерской лавры силой по просьбе ООН. В Управлении организации по правам человека заявили, что решения местных властей, которые запрещали деятельность УПЦ в своих регионах, "выходят за рамки полномочий местных советов".

Однако 25 августа Министерство культуры запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.