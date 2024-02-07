Известный американский юрист Роберт Амстердам, который в качестве адвоката представляет интересы Украинской православной церкви с осени прошлого года, в ближайшие дни отправится в Киев.



Как сообщил "Стране" Амстердам, он приедет в Киев "в качестве адвоката УПЦ для встречи с представителями Священного Синода, чтобы обсудить, как мы можем оспорить законопроект о запрете УПЦ".

Адвокат считает законопроект "совершенно шокирующим и неправильным шагом со стороны правительства, которое в 21-го веке хочет отказаться от правовых принципов в попытке посеять раздор среди своих граждан и таким образом отвлечь их внимание от собственных ошибок и неудач. Я надеюсь встретиться со священниками и их адвокатами, которые борются с ложными обвинениями и клеветнической кампанией, вдохновленной правительство, которое хочет оправдать свою дискриминационную и незаконную политику религиозных преследований", - сказал адвокат.



Амстердам заявил, что намерен встретиться с украинскими властями: "как друг Украины я готов встретиться с господином Ермаком, главой офиса президента Зеленского, главой соответствующего государственного ведомства господином Еленским или их представителями, если они того пожелают, чтобы помочь им найти способ поддерживать Украину в соответствии с ее международными обязательствами в области прав человека".



Амстердам также заявил, что в случае принятия закона УПЦ "будет применять как внутригосударственные, так и международные правовые шаги".



"Этот закон является нарушением так называемых "Копенгагенских критериев", которым необходимо соответствовать для вступления в Евросоюз. Украинское правительство не осознает, насколько одиозным и токсичным является закон о запрете церкви как для западных партнеров, так и внутри страны. Правительство пытается направить ненависть к агрессору против своих граждан в рамках кампании по расколу и поляризации, которая будет иметь серьезные долгосрочные последствия", - сказал адвокат.



Амстердам заявил, что впервые посетил Киев и Киево-Печерскую лавру ещё в 1975 году.



"Моя первая степень бакалавра была связана с исследованиями советского пространства, среди моих преподавателей был, в том числе, известный украинский профессор Богдан Боцюркив ", - рассказал юрист.



Амстердам известен своим участием в защите оппозиционеров в разных странах мира.



"За мое участие в защите ряда российских оппозиционеров - противников путинского режима - меня выслали из России и официально запретили въезд в эту страну", - заявил Амстердам.



Напомним, законопроект о запрете УПЦ был принят в первом чтении в октябре прошлого года. В последнее время в Раде активизировалась работа по подготовке его ко второму чтению.