Правоохранители открыли уголовное дело по факту силового захвата Казанского храма УПЦ в городе Ладыжин Винницкой области.

Об этом "Страна" узнала из своих источников в правоохранительных органах.

"В помещение Казанского храма вошли 40 неизвестных в камуфляжной форме. Они в агрессивной форме начали выражать недовольство проведением богослужений верующими УПЦ, после чего начался конфликт. Во время потасовки священнослужитель УПЦ получил телесные повреждения, от госпитализации отказался", - говорит источник.

Открыто уголовное дело по статье о самоуправстве.

"Правонарушителям грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы сроком до двух лет, либо арест до трех месяцев",- говорит источник "Страны" в правоохранительных органах.

Ранее мы писали о том, что паблики УПЦ заявляли о силовом захвате храма в Винницкой области. Сообщалось, что для этого была использована строительная техника.

Также мы писали о том, как в Белой Церкви возник конфликт между представителями ПЦУ и УПЦ вокруг передачи храма. В ход пошли огнетушители.