Паблики УПЦ заявляют о силовом захвате храма в Винницкой области
Паблики УПЦ заявляют о силовом захвате Казанского храма в городе Ладыжин Винницкой области сторонниками ПЦУ.
Полиции прихожане заявили, что их ночью "голыми выбросили на мороз", а протоиерея Евгения Воробьева избили. На видео у него видна кровь на виске.
Опубликованы кадры штурма ограждения храма с помощью бульдозера.
Это уже не первая попытка захвата данного храма.
10 ноября 2023 года в Ладыжине состоялось собрание сторонников ПЦУ, которые проголосовали за перевод Казанского прихода. Затем 13 ноября в храме состоялось другое собрание, на котором верующие проголосовали за то, чтобы оставаться с УПЦ.
Ранее мы писали о том, что на Львовщине опечатали храм УПЦ после отказа верующих и духовенства переходить в ПЦУ.
А также, что в Белой Церкви возник конфликт между представителями ПЦУ и УПЦ вокруг передачи храма. В ход пошли огнетушители.
Напомним, что ПЦУ окончательно утвердила переход на Новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.