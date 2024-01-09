Паблики УПЦ заявляют о силовом захвате Казанского храма в городе Ладыжин Винницкой области сторонниками ПЦУ.

Полиции прихожане заявили, что их ночью "голыми выбросили на мороз", а протоиерея Евгения Воробьева избили. На видео у него видна кровь на виске.

Опубликованы кадры штурма ограждения храма с помощью бульдозера.

Это уже не первая попытка захвата данного храма.

10 ноября 2023 года в Ладыжине состоялось собрание сторонников ПЦУ, которые проголосовали за перевод Казанского прихода. Затем 13 ноября в храме состоялось другое собрание, на котором верующие проголосовали за то, чтобы оставаться с УПЦ.

Ранее мы писали о том, что на Львовщине опечатали храм УПЦ после отказа верующих и духовенства переходить в ПЦУ.

А также, что в Белой Церкви возник конфликт между представителями ПЦУ и УПЦ вокруг передачи храма. В ход пошли огнетушители.

Напомним, что ПЦУ окончательно утвердила переход на Новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года.