Закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь, парламент может принять уже в начале следующего года.

Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Комитет должен провести решения, консультации, принять как предложение во втором чтении. Я надеюсь, этот вопрос может быть решен в начале следующего года", – сказал Стефанчук.

Напомним, парламент 19 октября принял в первом чтении законопроект, который позволяет запретить УПЦ.

"Слово "приняли" меньше всего подходит к тому, что происходило в Раде. Депутатам открыто угрожали, их шантажировали. Но в целом этот закон даже не об УПЦ. В парламенте уже целый пакет антихристианских законопроектов уже принят. И еще много чего такого же ожидается. Напомню, в разгар войны и бомбардировок украинских городов депутаты заняты развитием гендерного законодательства, легализацией "медицинских" наркотиков. Сегодня с таким задором запрещали церковь", - прокомментировали тогда для "Страны" в УПЦ принятие этого законопроекта.

Мы подробно анализировали, примет ли Рада законопроект о запрете УПЦ в Украине.