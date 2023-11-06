Минкульт Украины собирается провести экспертизу мощей святых в пещерах Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает УПЦ со ссылкой на директора заповедника Максима Остапенко.

"Министерство культуры вместе со специалистами разных отраслей проведет экспертизу, проверит эти святыни на подлинность. Мы хотим, чтобы потом не было к нам никаких обвинений, что мы храним не те святыни или что украдены святыни", – говорит чиновник.

"Думаю, что при правильной организации это можно сделать через полгода. Современные методы позволяют это. Конечно, это непросто. Нужно будет приобщать монахов, хранящих и чествующих эти святыни и имеющих право совершать манипуляции с мощами", – заявил Остапенко.

Напомним, что в ООН признали нарушением прав расторжение договора Киевской лавры с УПЦ и насилие над ее прихожанами.

Также мы писали, что у семинаристов УПЦ забрали корпуса Киево-Печерской лавры, где располагалась Киевская духовная академия.

И о том, что территория Нижней Лавры будет закрыта, пока Минкульт не вернет в госпользование все корпуса монастыря.