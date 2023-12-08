В Киево-Печерской лавре полицейский применил силу к монаху и отобрал у него пакет с едой.

Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Украинской православной церкви (УПЦ).

В ролике можно заметить, как сотрудники полиции не разрешают мужчине передать продукты, потом он их все-таки передает вышедшему священнику, но у того силой отбирают пакет.

УПЦ сообщает, что впервые сотрудники полиции препятствовали передаче еды для находящихся в корпусе №58 людей 12 августа. В этом корпусе заблокированы семь монахов, которые отказались покинуть здание во время выселения по решению суда.

Как мы сообщали, 25 августа Министерство культуры запретило преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.

Также митрополит УПЦ Климент рассказывал, что правоохранители заблокировали доступ монахам и семинаристам к складским помещениям, где хранится еда.

Напомним, в ООН признали нарушением прав расторжение договора Киевской лавры с УПЦ и насилие над ее прихожанами. Управление верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин.